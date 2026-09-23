KK Igokea poziva navijače: Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone

Košarkaški klub Igokee u nedjelju počinje novu sezonu, a tim trenera Nenada Stefanovića u prvoj utakmici dočekuje ekipu Širokog Brijega u prvoj rundi ABA lige (nedjelja, 19.00 časova).

Košarkaše Igokee uskoro očekuje i prvi duel u FIBA Ligi šampiona u kojoj će na startu grupne faze dočekati Bilbao (6. oktobar).

Igokea će uvodne četiri utakmice takmičarske sezone odigrati u dvorani u Laktašima, a klupsko rukovodstvo donijelo je odluku da za sva četiri duela - tri u ABA ligi i jedan u FIBA Ligi šampiona, ulaz bude besplatan.

Iz Igokee pozivaju sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu u Laktašima, da uživaju u odličnim utakmicama i da sa tribina pruže podršku ekipi da dođe do pobjeda.

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KK Igokee širom otvara vrata dvorane u Laktašima za utakmice ABA lige sa Širokim Brijegom (27. septembar), Slovanom (3. oktobar) i čačanskim Borcem (9. oktobar), te utakmicu FIBA Lige šampiona sa Bilbaom (6. oktobar).