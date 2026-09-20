Radivojević: Sjajni utisci sa VTB Superkupa, Igokea spremna za novu sezonu

Košarkaši Igokee priveli su kraju turnir VTB Superkupa koji se igrao u Moskvi, a tim trenera Nenada Stefanovića zauzeo je peto mjesto. Iz Igokee su puni riječi hvale na račun organizacije i i gostoprimstva u prestonici Rusije.

„Želim da izrazim veliku zahvalnost čelnim ljudima VTB lige na svemu što su nam priredili tokom trajanja turnira Superkupa. Od prvog do zadnjeg dana imali smo najbolje moguće uslove, a posebno smo počastvovani što je pred svaku našu utakmicu intonirana himna Republike Srpske. Time se još jednom potvrdilo da Rusiju i Republiku Srpsku i naša dva naroda vežu neraskidive veze. Drago mi je što sam se ponovo vidio sa našim velikim prijateljima iz moskovskog CSKA, ali i ostalih klubova, te rukovodstvom ruskog saveza. Uvjerio sam se na licu mjesta da je rad našeg kluba poštovan i prepoznat u Rusiji i želja svih nas je da se ova sportska saradnja dodatno ojača u narednom periodu.“, rekao je Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea

Zadovoljan je Radivojević i igrama košarkaša Igokee na turniru VTB Superkupa.

„Ponosan sam na momke kako su odigrali turnir. Imali smo malih problema sa povredama, ali na sreću nije ništa ozbiljno. Raduje me što je naša ekipa uspjela da savlada Zenit koji ima višestruko veći budžet nego mi što je dokaz da ćemo moći da se nosimo sa svim protivnicima u sezoni koja je pred nama.“ rekao je Radivojević.