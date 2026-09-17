Rusi intonirali himnu Republike Srpske pred meč Igokee i CSKA

Košarkaši Igokee igraju u Moskvi meč protiv ekipe CSKA u okviru Superkupa VTB lige, a duel je počeo intoniranjem himni Republike Srpske i Rusije.

Intoniranje himne je veliki gest poštovanja koji su organizatori ukazali ekipi iz Republike Srpske.

Podsjećamo, košarkaši Igokee učestvuju na Superkupu VTB lige koji se od 17. do 20. septembra igra u Moskvi.

Na turniru još učestvuju UNIKS Kazanj, Lokomotiva Kubanj, Zenit iz Sankt Peterburga i Anadolu Efes.

Učešće na Superkupu dokaz je odlične saradnje sa čelnim ljudima VTB lige, izjavili su ranije iz Igokee, koja je, podsjetimo, prošle sezone nastupala i u "Vinlajn basket kupu".

Igokea će 19. septembra u istom terminu odmjeriti snage sa ekipom Lokomotive, dok se 20. septembra igraju utakmice za plasman.