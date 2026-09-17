Poginuli otac i sin, a na gradilištu stradao i drugi sin

Porodica iz Tirola pogodila je još jedna teška tragedija. 29-godišnji Austrijanac pronađen je mrtav nakon nesreće na gradilištu u Raneburgu, a riječ je o porodici koja je posljednjih godina već izgubila oca i jednog od sinova u odvojenim nesrećama.

Prema dostupnim informacijama, mladić je u poned‌jeljak oko 14 sati napustio gradilište kako bi kupio bušilicu. Nakon toga mu se izgubio svaki trag, a kako se satima nije vraćao, članovi porodice počeli su se zabrinjavati.

Njegov brat je oko 20.20 sati kontaktirao jednog od njegovih kolega i zamolio ga da provjeri nalazi li se 29-godišnjak još uvijek na području gradilišta.

Banja Luka Stanivukoviću ukraden skupocjeni skuter, uhapšen 18-godišnjak

Kolega je oko 21.15 sati pronašao muškarca u koritu potoka. Prema dosadašnjim saznanjima, najvjerojatnije je pao niz strmu padinu dugu oko 22 metra. Kada je pronađen, više nije davao znakove života.

Austrijski mediji navode da je riječ o porodici koju su i ranije pogodile teške tragedije.

Otac 29-godišnjaka takođe je poginuo u nesreći. Tada je 67-godišnji muškarac vozilom sletio sa šumskog puta i zaglavio u grmlju. Dok je pokušavao izaći iz vozila, pao je niz strm i kamenit teren, približno 50 metara u dubinu. Hitna pomoć pokušala ga je reanimirati, ali mu nije bilo spasa.

BiH Počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine

Porodica je prije toga izgubila i jednog od braće 29-godišnjaka, koji je, prema navodima austrijskih medija, smrtno stradao u prometnoj nesreći.

Nakon dvije ranije tragedije, obitelj se sada suočava i s gubitkom 29-godišnjeg člana, čija je smrt na gradilištu ponovno potresla lokalnu zajednicu.

(GP Maljevac)