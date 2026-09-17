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Poginuli otac i sin, a na gradilištu stradao i drugi sin

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17.09.2026 20:08

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Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.
Foto: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Porodica iz Tirola pogodila je još jedna teška tragedija. 29-godišnji Austrijanac pronađen je mrtav nakon nesreće na gradilištu u Raneburgu, a riječ je o porodici koja je posljednjih godina već izgubila oca i jednog od sinova u odvojenim nesrećama.

Prema dostupnim informacijama, mladić je u poned‌jeljak oko 14 sati napustio gradilište kako bi kupio bušilicu. Nakon toga mu se izgubio svaki trag, a kako se satima nije vraćao, članovi porodice počeli su se zabrinjavati.

Njegov brat je oko 20.20 sati kontaktirao jednog od njegovih kolega i zamolio ga da provjeri nalazi li se 29-godišnjak još uvijek na području gradilišta.

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Kolega je oko 21.15 sati pronašao muškarca u koritu potoka. Prema dosadašnjim saznanjima, najvjerojatnije je pao niz strmu padinu dugu oko 22 metra. Kada je pronađen, više nije davao znakove života.

Austrijski mediji navode da je riječ o porodici koju su i ranije pogodile teške tragedije.

Otac 29-godišnjaka takođe je poginuo u nesreći. Tada je 67-godišnji muškarac vozilom sletio sa šumskog puta i zaglavio u grmlju. Dok je pokušavao izaći iz vozila, pao je niz strm i kamenit teren, približno 50 metara u dubinu. Hitna pomoć pokušala ga je reanimirati, ali mu nije bilo spasa.

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Porodica je prije toga izgubila i jednog od braće 29-godišnjaka, koji je, prema navodima austrijskih medija, smrtno stradao u prometnoj nesreći.

Nakon dvije ranije tragedije, obitelj se sada suočava i s gubitkom 29-godišnjeg člana, čija je smrt na gradilištu ponovno potresla lokalnu zajednicu.

(GP Maljevac)

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Tagovi :

gradilište

Austrija

Tirol

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