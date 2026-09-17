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Ministru prosvjete poslato prijeteće pismo sa metkom

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17.09.2026 20:44

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Министру просвјете послато пријетеће писмо са метком
Foto: Envato/travelarium

Koverta sa metkom i prijetećim pismom poslata je italijanskom ministru prosvjete Đuzepeu Valditaru, objavila je novinska agencija Adnkronos.

Ministar je prijeteće pismo dobio prije nekoliko sedmica, nakon čega je podnesena prijava nadležnim organima.

Italijanski premijer Đorđa Meloni izrazila je solidarnost sa ministrom, ističući da je riječ o gnusnom činu zastrašivanja kojem nema mjesta u demokratskom društvu.

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Tagovi :

Italija

metak

Ministarstvo prosvjete

prijetnje

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