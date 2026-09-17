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Među poginulima u avionskoj nesreći u Alpima i milioner

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17.09.2026 17:48

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Мирно алпско језеро окружено величанственим планинама у Бур-Сен-Морису, Француска
Foto: pexels/PHILIPPE SERRAND

Britanski biznismen i milioner, direktor inženjerske kompanije Ovejn Dejvis (55), nalazio se u avionu "Cirus SR22T" koji se srušio u blizini grada Lojkerbada, u švajcarskim Alpima, piše Dejli Mejl.

U nesreći koja se dogodila u utorak poginule su još dvije osobe, među kojima je još jedan Britanac.

Oca dvoje djece, kompanija Amkanu, koju je vodio, opisala je kao "nezaustavljivu silu" i "veoma dobrog prijatelja".

Dejvis je 2000. godine preuzeo vođenje kompanije sa sedištem u Bari Portu, u Južnom Velsu, koju je 1975. osnovao njegov otac Spenser Dejvis, OBE.

Iz kompanije su se od direktora oprostili saopštenjem

"Bio je poznato lice u fabrici, nezaustavljiva sila, mentor i, za mnoge ljude koji su značajan dio svog radnog vijeka proveli u Amkanu, veoma dobar prijatelj. Iznad svega, bio je suprug, otac i deda.

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Postojala je još jedna strana Ovejna za koju nisu svi znali. Volio je da leti. Ovejn je bio iskusan pilot, a avijacija je bila njegova iskrena strast - tehnički, društveno i jednostavno zbog slobode i uživanja koje mu je pružala.", piše u saopštenju i dodaje se:

"Imao je veliki krug prijatelja u avijatičarskoj zajednici i leteo bi svojim helikopterom kad god bi mu se ukazala prilika. Nije od toga pravio veliku stvar. Zapravo, mnogi ljudi koji su ga poznavali profesionalno možda nikada nisu znali koliko mu je avijacija bila važna. U trenutku nesreće, Ovejn je putovao kao putnik, zajedno sa dvojicom svojih najbližih prijatelja. Okolnosti njegove smrti su poražavajuće, ali letenje je bilo nešto što je Ovejnu tokom života donosilo ogromnu sreću."

Posljednje riječi saopštenja su bile posebno emotivne.

"Ovejn je bio cjenjen. Bio je poštovan. Ponekad je ulivao strahopoštovanje. Bio je izuzetno brižan. Bio je suprug, otac, deda, sin, mentor, lider i prijatelj... I nedostajaće nam više nego što možemo da izrazimo."

Iz Amkanu su dodali da je Dejvis bio "ponosni Velšanin i govorio je velški jezik", kao i da je od 2017. godine bio poverenik dobrotvorne organizacije Wales Air Ambulance.

Zvaničnici su saopštili da je avion poletio sa aerodroma Sion u dolini Rone, a da se oko 10 minuta kasnije srušio na padinu planine. Vatrogasci, policija i spasilačke ekipe u helikopterima izašli su na mesto nesreće, ali uzrok pada za sada nije poznat.

Istragu vodi Švajcarski odbor za bezbjednost saobraćaja, dok policija kantona Vale i Kancelarija državnog tužilaštva takođe sprovode istragu.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da "pruža podršku porodicama dvojice britanskih državljana koji su poginuli u Švajcarskoj".

(telegraf)

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pad aviona

Srušio se avion

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