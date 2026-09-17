Pronađeno je tijelo devete žene: Strahuje se od serijskog ubice, žrtva bila naga

Policija u Južnoj Africi potvrdila je pronalazak tijela devete žene u nešto više od dva mjeseca na području Ekurhulenija, istočno od Johanesburga. Policija istražuje da li su smrti povezane, ali za sada ne tvrdi da je riječ o serijskom ubici.

Najnovije tijelo pronađeno je jutros pored puta u Dovn Parku. Prema prvim informacijama, žena je bila djelimično odjevena, a policija vjeruje da je tijelo dovezeno i ostavljeno na tom mjestu. Identitet žene još nije zvanično objavljen.

Lokalni mediji navode da je žena imala povrede, ali policija još nije objavila zvanični nalaz o uzroku smrti.

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Devet tijela od jula

Prvo tijelo pronađeno je 15. jula kod Kempton Parka. Riječ je o 37-godišnjoj ženi koja je pronađena polugola i vezana plastičnim vezicama.

Od tada su tijela žena pronalažena na više lokacija u Ekurhuleniju, između ostalog u Kempton Parku, Pomoni, Rodsfildu, Klejvilu, Olifantsfonteinu i KvaTemiju.

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Nekoliko žena pronađeno je golo ili djelimično odjeveno, a na nekima su bile vidljive povrede. Policija zbog toga provjerava moguću povezanost slučajeva, ali upozorava da se zaključci ne smiju donositi prije završetka forenzičkih analiza.

Među žrtvama i žena koja je otišla na trčanje

Među identifikovanim žrtvama je 38-godišnja Elizabet „Contso“ Moselakgomo, koja je nestala nakon što je izašla na trčanje.

Njeno tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije iza hotela u Rodsfildu. Policija je njen identitet potvrdila nakon što ju je porodica prepoznala.

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Identifikovane su i Itumeleng Kekana, koja je nestala u julu, kao i 38-godišnja Dineo Evelin Motapane, čije je tijelo pronađeno ove sedmice u KvaTemiju.

Policija: Još ne znamo da li su slučajevi povezani

Južnoafrička policija formirala je poseban tim sastavljen od kriminalista, obavještajaca, forenzičara, potražnih timova i drugih specijalizovanih jedinica.

„Postoje sličnosti koje naši istražitelji provjeravaju, uključujući okolnosti u kojima su neke od žena pronađene. Ali nećemo potvrditi povezanost dok svi istražni i forenzički postupci ne budu završeni“, poručila je policija.

Jedan muškarac uhapšen je zbog prvog slučaja iz jula i još se nalazi u pritvoru, ali policija ga za sada nije povezala sa ostalim smrtnim slučajevima.

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Istražitelji provjeravaju i drugu osobu od interesa.

Za informacije koje bi dovele do hapšenja ponuđena je nagrada od 400.000 randa.

Ramafosa: Nijedan trag neće ostati neprovjeren

Južnoafrički predsjednik Siril Ramafosa naredio je policiji da slučajeve tretira kao prioritet.

„Ovi događaji izazivaju strah i nesigurnost u našim zajednicama, posebno među ženama“, poručio je.

Dodao je da je zatražio da se iskoriste svi raspoloživi resursi kako bi se pronašla osoba ili osobe odgovorne za ubistva.

Strah među ženama u Ekurhuleniju

Policija je posljednjih dana povećala broj patrola i pozvala žene da budu dodatno oprezne, posebno kada same hodaju, trče ili prolaze izolovanim područjima.

Iz policije naglašavaju da takve preporuke ne znače ograničavanje slobode žena, već predstavljaju privremene mjere opreza dok istraga traje.

Slučajevi su zabilježeni u zemlji koja već godinama ima ozbiljan problem sa nasiljem nad ženama. Južnoafričke vlasti su u novembru prošle godine zvanično klasifikovale rodno zasnovano nasilje i femicid kao nacionalnu katastrofu.

Nacionalno istraživanje pokazalo je da je 35,8 odsto žena u Južnoj Africi tokom života doživjelo fizičko ili seksualno nasilje.

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