Švedski premijer podnio ostavku

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Foto: Tanjug/AP/TT News Agency/Claudio Bresciani

Švedski premijer Ulf Kristerson podnio je ostavku na funkciji nakon što su konačni rezultati parlamentarnih izbora potvrdili poraz desničarskog bloka kojem pripada, prenosi Rojters.

Četiri stranke levo od centra, predvođene Socijaldemokratskom partijom bivše premijerke Magdalene Anderson, osvojile su izbore sa 50.359 glasova više od desnog bloka, pokazuju konačni rezultati glasanja održanog prošle nedjelje. Lijevo orijentisane stranke imaće ukupno 176 mandata u novom parlamentu, dok će Kristersonova trostranačka koalicija, zajedno sa krajnje desničarskim Švedskim demokratama, imati 173 mjesta. Švedske demokrate, koje su očekivale da nakon izbora postanu dio vlade, bile su dio desnog političkog bloka poznatog kao Tidö blok. Kristersonova ostavka otvara put za pregovore o formiranju nove vlade.

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