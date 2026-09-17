Klop napao novinara: Patetično je da zarađuješ za život na takav način

Jirgen Klop objelodanio je dva spiska reprezentacije Nemačke za predstojeće mečeve u Ligi nacija, prvi za duele protiv Holandije i Grčke (24. i 27. septembra), a drugi za okršaje sa Srbijom i Grčkom (1. i 4. oktobra).

Tim povodom održao je i konferenciju za medije, koja je brzo ostala u senci njegovog žestokog verbalnog napada na jednog od najpoznatijih njemačkih sportskih novinara.

Metu njemačkog stratega našao se novinar Skaja, Florijan Pletenberg, koji je uoči zvaničnog obraćanja ekskluzivno lansirao i prije vremena otkrio spisak pozvanih igrača.

Klop nije krio ogorčenje zbog curenja informacija iz saveza, pa je pred okupljenim medijima oštro prozvao Pletenberga.

"Pričao sam sa Feliksom Kajdelom (vezni fudbaler Elversberga prim.out) sinoć i pitao sam ga kako je izgledalo posljednjih 16-17 sati kada je neko objavio da će da bude u timu. Želim da kažem javno da me boli briga što je objavljeno ranije. Nemam apsolutno nikakav problem sa tim. Ali, smatram da je po malo patetično da zarađuješ za život tako što objavljuješ stvari ranije, prije nego što bi ljudi trebalo da ih znaju. Kako god", poručio je Klop.

Neki igrači su izostavljeni

Napravio je Jirgen Klop i određeni rez u nacionalnom timu, jer na okupljanje nije zvao Deniza Undava (Štutgart), Olivera Baumana (Hofenhajm) i Leroja Sanea (Galatasaraj). U tim se, poslije odlaska u penziju Manuela Nojera, vratio golman Mark Andre ter Štegen, danas prvi čuvar mreže Ajaksa. Ali, on neće braniti protiv Srbije.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp: “It’s a bit pathetic to make a living by leaking players called up by the national team earlier than people actually need to know them”.



“But whatever…”. https://t.co/BIbKGaXQU5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2026

Evo, konačno i spiska Jirgena Klopa za utakmice protiv Srbije i Grčke u Ligi nacija.

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen).

Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilian Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšao (Njukasl).

Sredina: Karim Adejemi (Barselona), Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Vitali Janelt (Brentford), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksander Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul).

Napad: Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus).

(Kurir)