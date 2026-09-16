"Mora da se stane na kraj Infantinovom sistemu"

Predsjednik Fudbalskog saveza Njemačke Bernd Nojendorf izjavio je da je narušen odnos povjerenja sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom i dodao "da se takvom sistemu mora stati na kraj".

Njemački mediji podsjećaju da se Infantino, koji funkciju predsjednika FIFA obavlja od 2016. godine, suočio sa zahtjevima da podnese ostavku pošto je zbog snažnog protivljenja fudbalske javnosti, odustao od kontroverznog plana o prodaji udjela u takmičenjima pod okriljem FIFA privatnim investitorima.

"Važno je da se stane na kraj tom 'Infantinovom sistemu'. Ukidanje tog sistema je 'imperativ'", izjavio je Nojendorf za RTL.

Infantino je 1. avgusta bio primoran da povuče svoj projekat, poznat kao "FIFA Forward Enterprise", nakon žestokog otpora koji je predvodila Evropska fudbalska unija (UEFA).

Svijet Infantino ide na ponovne izbore, UEFA traži protivnika

"Nismo bili ni na koji način konsultovani u vezi sa planiranom prodajom udela u SP privatnim investitorima. Odnos povjerenja sa Infantinom i ovim rukovodstvom FIFA-e je, svakako narušen", izjavio je predsjednik DFB-a na marginama sastanka Izvršnog komiteta UEFA u Solunu.

Infantino namjerava da se ponovo kandiduje za predsjednika FIFA-e na izborima koji će biti održani u martu naredne godine, prenosi Tanjug.

Njemački mediji navode da se očekuje da UEFA predloži novog kandidata za predsjednika FIFA-e do 18. novembra. Sastanak nacionalnih Saveza članica UEFA planiran je za 8. i 9. oktobar u Berlinu.

Nojendorf je najavio da će, najkasnije, do tada biti donijete "važne odluke u vezi sa ovim pitanjem". On je istakao da bi potencijalni protivkandidat Infantinu trebalo "da bude osoba koja posjeduje besprekoran integritet".