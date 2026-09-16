Ruski naučnici otkrili vezu između temperature zgloba i metaboličkih problema

Naučnici sa Tjumenskog državnog medicinskog univerziteta razvili su novu metodu za procjenu potencijalnih rizika od metaboličkih poremećaja, koja se zasniva na analizi temperature ručnog zgloba.

Istraživači su ustanovili da su male temperaturne promjene povezane sa povećanom vjerovatnoćom razvoja metaboličkih poremećaja i prekomerne tjelesne težine.

Kod zdravih ljudi primjetne su predvidive promjene tjelesne temperature u rasponu od jedan do dva stepena, a odstupanja od ovog ritma mogu ukazivati na početne poremećaje u metaboličkim procesima.

Naučnici su otkrili i da se rezultati mjerenja temperature ručnog zgloba mogu koristiti i za procjenu rizika od gojaznosti, prenosi Sputnik.

Mjerenja su vršena tokom perioda od najmanje nedjelju dana, a zabeleženi su i podaci o fizičkoj aktivnosti ispitanika.