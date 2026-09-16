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Vajber uvodi besplatno slanje novca

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16.09.2026 18:02

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Вајбер уводи бесплатно слање новца

Slanje novca putem četbota (chatbota) predstavljeno je na 10. Forumu naprednih tehnologija u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Projekt se razvija u saradnji s Narodnom bankom Srbije i kompanijom PayChat, prenijela je agencija Beta.

Direktor za strateška partnerstva Konstantin Kostadinov objasnio je da se korisnik besplatno povezuje s četbotom i svojom bankarskom aplikacijom. Nakon toga novac može poslati jednostavno kao što šalje poruku, bez naknade za transfer.

Prema njegovim riječima, projekt je najprije razvijen u Srbiji, a postoji mogućnost da bude uveden i na druga tržišta u regiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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