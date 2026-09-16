Kući nije kako treba: Merc otkazao put u Njujork

Njemački kancelar Fridrih Merc otkazao je put u Njujork, gdje je trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, usled sve većeg političkog pritiska u Njemačkoj.

Merc trebalo je da otputuje u SAD sljedećeg utorka, gdje je trebalo da mu Američka akademija u Berlinu uruči nagradu "Henri Kisindžer". Takođe je trebalo da se obrati Generalnoj skupštini UN.

Međutim, Merc je otkazao put nakon lošeg rezultata njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i trijumfa desničarske Alternative za Njemačku (AfD) na izborima u Saksoniji-Anhaltu, kao i zbog sve većeg nezadovoljstva unutar njegove sopstvene stranke.

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Poraz, na kojem je AfD bila nadomak osvajanja apsolutne većine, dodatno je pojačao politički pritisak na Merca i njegovu stranku, a pojedini vodeći konzervativci već su pozvali na njegovu ostavku.

"Suprotno prvobitnim planovima, kancelar sljedeće nedjelje neće putovati u Njujork, jer je njegovo prisustvo potrebno u Berlinu", rekao je u utorak za britanski TElegraf izvor iz njemačke vlade.

Merc će umjesto toga u ponedjeljak prisustvovati sastanku poslaničke grupe CDU, a narednog dana i sastanku poslaničkog kluba CDU/CSU, gdje bi mogao da se suoči sa nezadovoljstvom članova svoje stranke.

Izvor iz stranke takođe je rekao da su zakazali vanredni sastanak za nedjelju kako bi usaglasili odgovor CDU na predstojeće izbore u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu, utvrdili dalji kurs stranke čija je podrška pala na rekordno nizak nivo i pokazali jedinstvo oko Mercovog liderstva.

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful umjesto Merca obratiće se Generalnoj skupštini UN u Njujorku. Vadeful je predstavljao Njemačku i na prošlogodišnjem skupu.

Uprkos rekordno niskom rejtingu, Merc je nakon poraza odbio da podnese ostavku. Rekao je da ga je rezultat "uznemirio", ali da je odlučan da ostane na funkciji do kraja četvorogodišnjeg mandata.

Očekuje se da će AfD pobijediti na izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji 20. septembra. Novi poraz CDU-a mogao bi dodatno pojačati pritisak na Merca.

U Saksoniji-Anhaltu AfD je osvojila 44 odsto glasova, ali joj je nedostajalo tri poslanička mjesta za većinu koja bi joj omogućila da samostalno formira vlast. CDU je osvojio svega 17 odsto.

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Glavne stranke odbijaju da ulaze u koalicije sa AfD-om, što je deo politike poznate kao "zaštitni zid“ ("firewall") - strogog dogovora kojim tradicionalne stranke centra odbijaju saradnju sa ovom desničarskom partijom.

AfD bi, međutim, mogla da postigne dogovor sa Savezom Sare Vagenkneht (BSW) koja dijeli njen stav protiv masovne imigracije i zalaganje za obnovu odnosa sa Rusijom.

Nakon poraza u Saksoniji-Anhaltu, visoki funkcioneri CDU-a navodno su počeli da razgovaraju o mogućnosti da Merc bude smijenjen i razmatraju potencijalne naslednike.

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Markus Zeder, lider bavarske sestrinske stranke CDU-a, Hrišćansko-socijalne unije (CSU), rekao je u nedjelju za list Bild da njegova stranka "ni pod kojim okolnostima neće pokrenuti pokušaj obaranja Merca".

Na saveznom nivou CDU i CSU trenutno prema anketama imaju podršku između 18 i 20 odsto, što je znatno manje od rezultata koje su stranke ostvarile na prošlogodišnjim saveznim izborima i značajno manje od podrške AfD-u.

Povjerenje u kancelara oslabilo je i unutar njegove sopstvene stranke. Istraživanje objavljeno tokom vikenda pokazalo je da većina pristalica CDU-a više ne smatra Merca pravom osobom za tu funkciju, dok se sa tim stavom slaže čak 78 odsto ukupne javnosti.

(Telegraf)