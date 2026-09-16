Ukrajinci dronom ubili ruskog generala, "heroja Rusije" koga je odlikovao Putin

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je da je u ukrajinskom napadu dronom ubijen ruski general-major Anton Grunis u istočnoj Ukrajini.

Brovdi je rekao da je jedna od njegovih jedinica ubila Grunisa u noćnom napadu na njegov položaj u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, prenio je Rojters.

NEW: Ukrainian special forces (SBS) released footage showing the elimination of Russian Major General Anton Grunis, commander of the 4th Motor Rifle Brigade, operating in Bakhmut and Kostiantynivka directions.



Putin had previously praised Grunis — who has a Lithuanian surname… pic.twitter.com/fP0jd3Bhdg — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

„General Grunis je eliminisan 12. septembra“, napisao je Brovdi na Telegramu, navodeći da je Grunis sedmi ruski vojni komandant kojeg su ubile njegove jedinice za dronove.

Ruski komandant Apti Alaudinov potvrdio je u objavi na Telegramu da je Grunis poginuo, ali nije iznio više detalja. Grunis je krajem avgusta dobio odlikovanje „Zlatna zvijezda Heroja Rusije“ za ratne zasluge. Ranije ove godine njega je pohvalio predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon što je Grunis izvijestio o učešću svojih trupa u zauzimanju ukrajinskog uporišta Konstantinovka.

⚡️Anton Grunis, a Russian general who has lied to Putin that Ukrainian Kostiantynivka was under Russian control, has been killed in Ukraine.



Reports about his death appeared yesterday but were unconfirmed. Today, this information was published by a main Russian media outlet. https://t.co/P9CnegxW5w pic.twitter.com/CEHxl0YMGA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2026

Ukrajina je tada negirala da su ruske snage zauzele grad i tvrdila da njene snage zadržavaju kontrolu. Institut za proučavanje rata (ISV) ocijenio je da su ruske snage prodrle u grad, ali da ga nisu u potpunosti zauzele.

Grunis se 3. jula putem video-veze obratio Putinu na televizijski prenošenom sastanku o bezbjednosti i govorio o učešću svoje 4. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade u borbama za Konstantinovku.

Putin mu je tada čestitao i rekao: „Sreća prati one koji rade svoj posao“.