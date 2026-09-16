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Ukrajinci dronom ubili ruskog generala, "heroja Rusije" koga je odlikovao Putin

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16.09.2026 17:50

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je da je u ukrajinskom napadu dronom ubijen ruski general-major Anton Grunis u istočnoj Ukrajini.

Brovdi je rekao da je jedna od njegovih jedinica ubila Grunisa u noćnom napadu na njegov položaj u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, prenio je Rojters.

„General Grunis je eliminisan 12. septembra“, napisao je Brovdi na Telegramu, navodeći da je Grunis sedmi ruski vojni komandant kojeg su ubile njegove jedinice za dronove.

Ruski komandant Apti Alaudinov potvrdio je u objavi na Telegramu da je Grunis poginuo, ali nije iznio više detalja. Grunis je krajem avgusta dobio odlikovanje „Zlatna zvijezda Heroja Rusije“ za ratne zasluge. Ranije ove godine njega je pohvalio predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon što je Grunis izvijestio o učešću svojih trupa u zauzimanju ukrajinskog uporišta Konstantinovka.

Ukrajina je tada negirala da su ruske snage zauzele grad i tvrdila da njene snage zadržavaju kontrolu. Institut za proučavanje rata (ISV) ocijenio je da su ruske snage prodrle u grad, ali da ga nisu u potpunosti zauzele.

Grunis se 3. jula putem video-veze obratio Putinu na televizijski prenošenom sastanku o bezbjednosti i govorio o učešću svoje 4. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade u borbama za Konstantinovku.

Putin mu je tada čestitao i rekao: „Sreća prati one koji rade svoj posao“.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

dron

Anton Grunis

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