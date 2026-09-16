Malagurski objavio novi film o Jasenovcu: Od Zagreba do Izraela potražio odgovor na jedno važno pitanje

Šta ostaje kada se zločini dogode, svjedoci nestanu, a sjećanje počne da blijedi - upravo tim pitanjem Boris Malagurski otvara svoj novi dokumentarni film Born From Persecution | The Truth About Jasenovac, posvećen Jasenovcu, stradanju Srba, Jevreja i Roma u NDH, ali i načinu na koji se o toj prošlosti govori danas.

Film, koji je objavljen juče, vodi gledaoce od memorijalnog kompleksa Jasenovac, preko Zagreba i Srbije, do Republike Srpske i Izraela. Na tom putu Malagurski spaja istorijske činjenice, razgovore i lična zapažanja, pokušavajući da pokaže kako događaji iz Drugog svjetskog rata i danas oblikuju kolektivno pamćenje.

Već na početku dokumentarca pažnja je usmjerena na Jasenovac i sistem progona koji je postojao u okviru ustaške NDH. U fokusu su prije svega Srbi, Jevreji i Romi, ali i pitanje kako je moguće da se o jednom od najtežih poglavlja ratne istorije ovog prostora i danas vode oštre polemike.

Malagurski potom odlazi u Zagreb, gdje kroz razgovore sa građanima provjerava koliko se o Jasenovcu zna među današnjim stanovništvom. Taj dio filma otvara i temu istorijskog revizionizma i različitih pogleda na nasljeđe NDH.

Posebnu dimenziju priči daje odlazak u Izrael. Tamo autor povezuje iskustvo jevrejskog naroda tokom Holokausta sa stradanjem Srba u NDH i postavlja pitanje da li je zajedničko iskustvo progona stvorilo vezu između dva naroda koja traje i danas.

Jedno od poglavlja nosi naslov "Final Solution for Serbs", kroz koje Malagurski govori o sistematskom progonu Srba u NDH. Nakon toga film mijenja ton i prelazi na priču o preživljavanju, obnovi i opstanku zajednica koje su pretrpjele ogromne gubitke.

The concentration camp you’ve never heard of — here’s the hidden truth about #Jasenovac, why it matters & how it’s connected to what’s happening today: https://t.co/gxTlMKmc5P — Boris Malagurski (@malagurski) September 15, 2026

Dokumentarac se dotiče i raspada Jugoslavije, jer Malagurski prošlost ne posmatra kao zatvorenu istorijsku epizodu. Naprotiv, pokušava da pokaže na koje načine ratne traume, sjećanja i različita tumačenja istorije nastavljaju da utiču na odnose i identitete na prostoru bivše Jugoslavije.

U završnici se sve vraća na Jasenovac i pitanje sjećanja. Jer, kako poručuje film, problem nije samo u tome šta se dogodilo, već i u tome šta će o tome znati generacije koje dolaze, prenosi Srna.

"Born From Persecution" zato nije samo priča o jednom logoru. To je dokumentarac o progonu, preživljavanju i pamćenju, ali i pokušaj da se kroz iskustva Srba i Jevreja odgovori na pitanje šta se događa kada društva počnu da zaboravljaju vlastite najteže istorijske stranice.

Malagurski film završava porukom da Jasenovac nije samo mjesto smrti i stradanja već i upozorenje budućim generacijama.

Dokumentarac je za sada objavljen na Jutjubu, gdje je od objavljivanja privukao značajnu pažnju gledalaca.