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Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

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16.09.2026 16:45

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Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.
Foto: pexels/Adrien Olichon

Borbu za život vodio je 29-godišnji državljanin Srbije, koji je izvučen bez svijesti iz mora u području luke Stavros u Solunu.

U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.

Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).

Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže, prenosi portal Thitanews.gr

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