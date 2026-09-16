Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

Borbu za život vodio je 29-godišnji državljanin Srbije, koji je izvučen bez svijesti iz mora u području luke Stavros u Solunu.

U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.

Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).

Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže, prenosi portal Thitanews.gr