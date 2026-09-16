Drama na moru u Grčkoj: Muškarac (29) bez svijesti i pulsa izvučen iz vode

Autor:ATV redakcija
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Borbu za život vodio je 29-godišnji državljanin Srbije, koji je izvučen bez svijesti iz mora u području luke Stavros u Solunu.
U incidentu je prvi reagovao vlasnik obližnjeg bara na plaži, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), a ubrzo su pomoć preuzeli članovi Volonterske spasilačke ekipe Volvije.
Zahvaljujući neprekidnim kompresijama grudnog koša i davanju kiseonika, mladić je ponovo dobio srčani puls i počeo spontano da diše. Volonteri su mu pružali pomoć i preduzeli mere za sprečavanje hipotermije sve do dolaska mobilne ekipe grčke Hitne pomoći (EKAV).
Hitna pomoć je 29-godišnjaka preuzela u relativno dobrom stanju i prevezla ga u bolnicu, uz asistenciju pripadnika Obalske straže, prenosi portal Thitanews.gr
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