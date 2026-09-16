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Ovo je Mile koji je nađen mrtav: Zatečen u krevetu sa dvije rane od metka

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16.09.2026 17:10

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Ово је Миле који је нађен мртав: Затечен у кревету са двије ране од метка
Foto: MUP Srbija, Facebook

Mile P. (41) pronađen je mrtav na krevetu u svojoj porodičnoj kući u selu Opaljenik kod Ivanjice, sa dvije rane od metka u glavu.

Nakon višesatne potrage koja je trajala duže od 10 sati, policija je na teritoriji Arilja locirala i uhapsila osumnjičenog muškarca. Prema riječima mještana, stradali Mile je posljednji put viđen u ponedjeljak uveče u seoskoj kafani, iz koje je ka kući krenuo oko ponoći. Svjedoci su ispričali inspektorima da su ga na seoskom putu primijetili u društvu nepoznatog i neupadljivog muškarca, za koga se pretpostavlja da ga je presreo i izvršio zločin.

Motiv: Ušteđevina od malina, drva i stočarstva

U selu vlada uvjerenje da je motiv ovog zločina koristoljublje. Komšije ističu da je Miletova kuća bila poznata kao domaćinska i da je on važio za vrijednog i radnog čovjeka koji je štedeo novac zarađen od prodaje malina, drva i stočarstva. Prijatelji i komšije napominju da Mile nije bio konfliktna osoba niti svađalica.

Reakcija porodice

Mile je živio sam u domaćinstvu nakon smrti oca, kome je tek desetak dana pre ubistva obilježeno 40 dana od smrti. Njegov zet je izjavio da je porodica u dubokoj žalosti i da od istrage očekuju da u potpunosti rasvijetli motive ove tragedije koja je uznemirila čitav kraj.

Osumnjičeni za ubistvo Mileta P. iz Opaljenika kod Ivanjice, pronađen je i uhapšen u Arilju. Za sada se još uvijek ne zna motiv ubistva, ali se po selu priča da je riječ o nesporazumu vezanom za maline.

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Ubistvo

Ivanjica

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