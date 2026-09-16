Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio N.B. na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zbog nasilja u porodici, pokušaja ubistva, sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje i nedozvoljenog posjedovanja oružja.
Riječ je o nepravosnažnoj presudi koja je javno objavljena pred Kantonalnim sudom u Tuzli.
Sud je N.B. za nasilje u porodici utvrdio kaznu od jedne godine zatvora, za pokušaj ubistva pet godina, za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje jednu godinu, dok mu je za nedozvoljeno nabavljanje i posjedovanje oružja utvrđena kazna od tri mjeseca zatvora.
Primjenom odredbi o sticaju, osuđen je na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora.
Prema presudi, N.B. je 11. maja 2025. godine oko 22 časa u Starom Teočaku ugrozio mir i tjelesnu cjelovitost supruge.
Uz prijetnje pištoljem da će je ubiti, više puta je nasrtao na nju, udarao je šakama po rukama, vukao za kosu i gurnuo na trosjed, istovremeno je vrijeđajući i galameći.
Nakon što su po prijavi nasilja u porodici intervenisali policijski službenici, N.B. je upotrebom vatrenog oružja nanio lake tjelesne povrede policajcu Z.A.
Po dolasku pripadnika Jedinice za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nastavio je da ispaljuje hice i u njihovom pravcu, sve dok ga policijski službenici nisu stavili pod kontrolu.
Nakon toga je prevezen u Dom zdravlja Teočak zbog povreda u predjelu glave. Vještačenjem je utvrđeno da je te povrede vatrenim oružjem nanio sam sebi.
Sud ga je proglasio krivim i zbog toga što je bez odobrenja i važeće isprave o oružju neovlašteno nabavio i kod sebe držao poluautomatski pištolj.
Nakon izricanja presude, Sud je donio rješenje kojim mu je produžen pritvor. Pritvor može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
50
16
45
16
41
16
40
16
35
Trenutno na programu