Pucao na policiju i sebe nakon nasilja u porodici, dobio 7 godina

Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio N.B. na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora zbog nasilja u porodici, pokušaja ubistva, sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje i nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Riječ je o nepravosnažnoj presudi koja je javno objavljena pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Sud je N.B. za nasilje u porodici utvrdio kaznu od jedne godine zatvora, za pokušaj ubistva pet godina, za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje jednu godinu, dok mu je za nedozvoljeno nabavljanje i posjedovanje oružja utvrđena kazna od tri mjeseca zatvora.

Primjenom odredbi o sticaju, osuđen je na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora.

Prema presudi, N.B. je 11. maja 2025. godine oko 22 časa u Starom Teočaku ugrozio mir i tjelesnu cjelovitost supruge.

Uz prijetnje pištoljem da će je ubiti, više puta je nasrtao na nju, udarao je šakama po rukama, vukao za kosu i gurnuo na trosjed, istovremeno je vrijeđajući i galameći.

Nakon što su po prijavi nasilja u porodici intervenisali policijski službenici, N.B. je upotrebom vatrenog oružja nanio lake tjelesne povrede policajcu Z.A.

Po dolasku pripadnika Jedinice za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nastavio je da ispaljuje hice i u njihovom pravcu, sve dok ga policijski službenici nisu stavili pod kontrolu.

Nakon toga je prevezen u Dom zdravlja Teočak zbog povreda u predjelu glave. Vještačenjem je utvrđeno da je te povrede vatrenim oružjem nanio sam sebi.

Sud ga je proglasio krivim i zbog toga što je bez odobrenja i važeće isprave o oružju neovlašteno nabavio i kod sebe držao poluautomatski pištolj.

Nakon izricanja presude, Sud je donio rješenje kojim mu je produžen pritvor. Pritvor može trajati najduže devet mjeseci od dana izricanja presude.