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Užas u dvorištu škole: Učenik (15) pretukao drugog đaka (13)

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16.09.2026 14:35

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Foto: Pexels

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je u jednom školi u Tuzli došlo do obračuna đaka.

Naime, događaj se desio prije dva dana, a sve je prijavljeno PS Centar juče.

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Naime, petnaestogodišnjak u dvorištu jedne škole u Tuzli zadobio je povrede od strane trinestogodišnjaka, učenika iste škole.

- Zbog zadobijenih povreda petnaestogodišnjak je zatražio medicinsku pomoć u JZU UKC Tuzla, a nakon pružanja pomoći otpušten je na kućno liječenje. O događaju je odmah upoznat dežurni tužilac Tužilaštva TK, prema čijim uputama istražioci OKP PU Tuzla preduzimaju sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja.

Uprava policije MUP TK u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH nije u mogućnosti iznositi više informacija u konkretnom slučaju - naveli su iz MUP-a TK.

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Podsjećamo, nedavno je u jednoj školi u Tuzli maloljetnica nožem izbola druge dvije djevočice, a nakon čega joj je određen pritvor.

(Avaz)

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