Tijelo žene izvučeno iz mora u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
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Beživotno tijelo starije žene izvučeno je jutros iz mora na području ostrva Vir.
Prema prvim informacijama, žena se udavila. Policijski službenici su stigli na lice mjesta i sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti njene smrti.
Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka istrage, piše Zadarski list.
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