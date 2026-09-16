Tijelo žene izvučeno iz mora u Hrvatskoj

Beživotno tijelo starije žene izvučeno je jutros iz mora na području ostrva Vir.

Prema prvim informacijama, žena se udavila. Policijski službenici su stigli na lice mjesta i sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti njene smrti.

Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka istrage, piše Zadarski list.