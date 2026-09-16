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Tijelo žene izvučeno iz mora u Hrvatskoj

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16.09.2026 15:06

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.
Foto: pexels/Ray Bilcliff

Beživotno tijelo starije žene izvučeno je jutros iz mora na području ostrva Vir.

Prema prvim informacijama, žena se udavila. Policijski službenici su stigli na lice mjesta i sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti njene smrti.

Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka istrage, piše Zadarski list.

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Tagovi :

Policija

Hrvatska

beživotno tijelo

Ostrvo Vir

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