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Lopovi u upali u štalu i ukrali deset jagnjadi: Oglasila se policija

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16.09.2026 09:29

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Јагњад затворена у штали.
Foto: Pexels/Ramhari Karki

Policijskoj stanici Bratunac juče ujutru je prijavljena nesvakidašnja krađa u kojoj je nepoznato lice ili više njih tokom noći ojadilo jednog domaćina.

Pljačka se dogodila na području opštine Bratunac, a lopovi su iz štale neopaženo otuđili čak deset jagnjadi, nakon čega im se gubi svaki trag.

Sve je policiji prijavljeno juče oko osam časova i pedeset minuta.

"Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", naveli su iz PU Zvornik.

Policija intenzivno traga za počiniocima, a u toku je rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela "Krađa".

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Tagovi :

jagnjad

Krađa

Bratunac

štala

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