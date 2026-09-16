Lopovi u upali u štalu i ukrali deset jagnjadi: Oglasila se policija

Policijskoj stanici Bratunac juče ujutru je prijavljena nesvakidašnja krađa u kojoj je nepoznato lice ili više njih tokom noći ojadilo jednog domaćina.

Pljačka se dogodila na području opštine Bratunac, a lopovi su iz štale neopaženo otuđili čak deset jagnjadi, nakon čega im se gubi svaki trag.

Sve je policiji prijavljeno juče oko osam časova i pedeset minuta.

"Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", naveli su iz PU Zvornik.

Policija intenzivno traga za počiniocima, a u toku je rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela "Krađa".