Lopovi u upali u štalu i ukrali deset jagnjadi: Oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
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Policijskoj stanici Bratunac juče ujutru je prijavljena nesvakidašnja krađa u kojoj je nepoznato lice ili više njih tokom noći ojadilo jednog domaćina.
Pljačka se dogodila na području opštine Bratunac, a lopovi su iz štale neopaženo otuđili čak deset jagnjadi, nakon čega im se gubi svaki trag.
Sve je policiji prijavljeno juče oko osam časova i pedeset minuta.
"Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", naveli su iz PU Zvornik.
Policija intenzivno traga za počiniocima, a u toku je rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela "Krađa".
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