Detalji vršnjačkog nasilja: Trpjela užasno nasilje, pa potegla nož

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli sprovodi istražne radnje da bi se utvrdile sve okolnosti događaja u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli kada je 15-godišnjakinja nanijela povrede maloljetnom licu, a posebno se provjeravaju informacije da je d‌jevojčica bila izložena vršnjačkom nasilju.

Iz izvora bliskih porodici maloljetne d‌jevojčice je ranije rečeno da je dvije godine trpila vršnjačko nasilje i da su joj govorili da je četnikuša, Srpkinja, “nevjernica”.

Kako su naveli, to nasilje je trpila baš od d‌jevojčica kojima se fizički suprotstavila.

Iz Kantonalnog tužilaštva su naveli da se provjere sprovode u odvojenom predmetu saslušanjem osoba koje o tome imaju relevantna saznanja, pribavljanje potrebne dokumentacije i drugih relevantnih podataka.

Treba da budu utvrđene sve okolnosti da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba ima elemenata krivičnog d‌jela i potom će biti donesena tužilačka odluka.

"Kantonalno Tužilaštvo i Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona u potpunosti postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa d‌jecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH", naveli su iz Tužilaštva.

Podsjetili su da je sudija za maloljetnike Opštinskog suda Tuzla odredio jednomjesečni pritvor petnaestogodišnjakinji iz Gornje Tuzle zbog sumnje da je u sticaju počinila krivična d‌jela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških povreda u kojoj su povrijeđene dvije d‌jevojčice iz iste škole.

Opštinski sud je odredio pritvor na prijedlog tužioca kantonalnog tužilaštva, a prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak.

Iz Tužilaštva su napomenuli da se pritvor prema maloljetniku predviđa kao krajnja mjera, uz zadovoljavanje svih opštih i posebnih razloga za određivanje pritvora, što je u konkretnom predmetu slučaj.

D‌jevojčici je stavljeno na teret da je 4. septembra u prostorijama Osnovne škole “Gornja Tuzla” nožem nanijela teške povrede opasne po život jednom maloljetnom licu, te pokušala nanijeti teške povrede drugom maloljetnom licu.

Izvor Srni ispričao je ranije da je sa uznemirivanjem d‌jevojčice, prozivkama kojima je bila izložena, uprava škole upoznata na vrijeme, ali su sa njihove adrese stizala uvjeravanja kako se to više neće ponoviti.