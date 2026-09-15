Logo

Morali intervenisati vatrogasci: Dvoje povrijeđenih u udesu, jedno prevezeno na UKC

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 11:28

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Dva lica povrijeđena su u udesu kod Ribnika, od kojih je jedno prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Saobraćajna nezgoda, u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, dogodila se juče u mjestu Dragoraj, a morali su da intervenišu i vatrogasci, rečeno je Srni u Vatrogasnom društvu Ribnik.

Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци

Banja Luka

Divljanje u Banjaluci: Autom uletio u pješačku zonu i pravio haos

Povrijeđena lica su prevezena u Dom zdravlja gdje im je ukazana prva pomoć, nakon čega je jedno lice upućeno u UKC.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Ribnik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Далековод оштећен у пуцњави из ватреног оружја

Hronika

Dalekovod oštećen u pucnjavi iz vatrenog oružja

2 h

0
МУП Српске

Hronika

Nezgoda na magistralnom putu Foča-Gacko, saobraćaj obustavljen

2 h

0
Хапшење у Зворнику: Мушкарац извријеђао полицајце

Hronika

Hapšenje u Zvorniku: Muškarac izvrijeđao policajce

3 h

0
овце стадо животиње

Hronika

Uhapšen zbog krađe 20 ovaca iz tora

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Stevandić: Srpsko jedinstvo i kultura ne poznaju nikakve granice

12

37

Ministarstvo poslalo oštro upozorenje: Sudija se skinuo u tange pred djevojčicama

12

36

Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

12

35

Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

12

24

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima