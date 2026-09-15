Morali intervenisati vatrogasci: Dvoje povrijeđenih u udesu, jedno prevezeno na UKC

Autor:ATV redakcija
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Dva lica povrijeđena su u udesu kod Ribnika, od kojih je jedno prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Saobraćajna nezgoda, u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, dogodila se juče u mjestu Dragoraj, a morali su da intervenišu i vatrogasci, rečeno je Srni u Vatrogasnom društvu Ribnik.
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Povrijeđena lica su prevezena u Dom zdravlja gdje im je ukazana prva pomoć, nakon čega je jedno lice upućeno u UKC.
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