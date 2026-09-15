Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

Na društvenim mrežama objavljen je novi snimak haosa u Banjaluci koji je izazvao jedan nesavjesni vozač na pješačkoj stazi pored Vrbasa.

Podsjećamo, vozač je u blizini jednog kafića vozilom uletio na pješačku zonu i počeo da pravi veliki haos.

Na novom snimku se vidi kako čak udara u ogradu kafića.

Prema riječima šokiranih očevidaca, a kako prenosi "BL portal", vozač, za kojeg prisutni sumnjaju da je bio pod vidnim uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, vožnju je nastavio trotoarom i šetalištem, potpuno zanemarujući bezbjednost prolaznika.

Banja Luka Divljanje u Banjaluci: Autom uletio u pješačku zonu i pravio haos

Tokom ove rizične i nekontrolisane vožnje, porušio je i uništio nekoliko kanti za otpatke, dok su preplašeni građani, među kojima je bilo i djece, bježali sa staze strahujući da će ih udariti, navodi spomenuti portal.

"Sve se odigralo u nekoliko minuta. Čula se škripa guma i lomljava. Nismo mogli vjerovati da neko vozi automobilom po samom šetalištu. Auto uopšte nije imao tablice, a vozač je djelovao potpuno van sebe”, navodi jedan od očevidaca koji se u tom trenutku zatekao u blizini kluba.

Dodatni strah među okupljenima izazvala je opasnost da bi vozilo, zbog neprilagođene brzine i nekontrolisanog manevrisanja na samoj obali, moglo sletjeti direktno u rijeku Vrbas.

Uznemireni mještani Obilićeva apeluju na nadležne organe i policiju da hitno reaguju, te identifikuju nesavjesnog vozača.