Pet jednostavnih trikova za najlakše guljenje pečenih paprika

Autor:ATV redakcija
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Prionuli ste na izradu zimnice i krenuli i planirate pripremati ajvar, ali pribojavate se trenutka kada ćete morati guliti pečene paprike?
Ne brinite, donosimo vam nekoliko trikova uz pomoć kojih ćete to odraditi brzo i jednostavno.
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Bez obzira na to treba li vam pečena paprika za ajvar ili jednostavno želite uživate u salati od pečenih paprika, njihovo guljenje sigurno vam komplikuje pripremu.
Njega možete koristiti ako paprike pripremate tako da ih očišćene i narezane pečete u rerni. Prije pečenja vrh posude ili protvana dobro prekrijte aluminijskom folijom. Čvrsto stisnite ivice kako vazduh ne bi mogao ući u posudu. Kada su paprike gotove, ne vadite iz posude i ne skidajte foliju nego ostavite vruće paprike pokrivene 20 minuta. Para koju ste "zarobili" ispod folije odvojiće kožu od mesa paprike i lakše ćete je guliti.
Ako paprike pečete u rerni, a slučajno nemate folije, odmah nakon pečenja vruće paprike pažljivo pogurajte na jednu "hrpu", prekrijte većom zdjelom i pustite da se ohlade. Dobićete isti efekt parenja kao i kod upotrebe aluminijske folije s istim rezultatom.
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Ponekad koži paprika treba jako malo da se odvoji, ali upotrebom oštrih kuhinjskih predmeta poput noža u želji da je što prije skinemo najčešće uništimo meso paprika. U ovoj situaciji najbolje vam pomaže čačkalica koja je dovoljno čvrsta da odradi taj posao, a opet dovoljno tanka i mala. Pažljivo zavucite čačkalicu pod kožu i lagano povlačite prema krajevima paprike te naposljetku prstima odvojite oslobođenu kožu.
Paprike možete peći cijele, na tradicionalnom grilu ili na plinskom šporetu. U guljenju cijelih pečenih paprika pomaže trik Marte Stevart. Vruću papriku nakon pečenja zamotajte u kuhinjski ubrus i ostavite papriku da se ohladi u njemu. Nakon hlađenja samo lagano papirom povucite kožu s paprike. Nemojte koristiti drugi papir poput npr. toaletnog jer on nije dovoljno čvrst, para koja nastaje hlađenjem jako će ga smočiti i onda biste na svojim paprikama ubrzo mogli vidjeti ostatke papira.
Ako prilikom pečenja u domu nemate ubrusa, poslužiće čvrsta papirnata vrećica, npr. ona od pekarskih proizvoda. Metoda je ista – vruće paprika stavite u vrećicu koju potom dobro zatvorite i ostavite da se paprike ohlade u njoj pa potom lagano vrećicom odvojite kožu od mesa.
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SAVJET PLUS: Kod kupovine paprika birajte one deblje s više mesa. Takve "mesnate" paprike lakše se gule nakon pečenja, piše Zadovoljna.hr.
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