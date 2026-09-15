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Pet jednostavnih trikova za najlakše guljenje pečenih paprika

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15.09.2026 13:03

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Црвене паприке, зелене паприке, жуте паприке, поврће, пуњене паприке, љута папричица
Foto: Pexel/ Daniel Dan

Prionuli ste na izradu zimnice i krenuli i planirate pripremati ajvar, ali pribojavate se trenutka kada ćete morati guliti pečene paprike?

Ne brinite, donosimo vam nekoliko trikova uz pomoć kojih ćete to odraditi brzo i jednostavno.

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Bez obzira na to treba li vam pečena paprika za ajvar ili jednostavno želite uživate u salati od pečenih paprika, njihovo guljenje sigurno vam komplikuje pripremu.

1. Trik s aluminijskom folijom

Njega možete koristiti ako paprike pripremate tako da ih očišćene i narezane pečete u rerni. Prije pečenja vrh posude ili protvana dobro prekrijte aluminijskom folijom. Čvrsto stisnite ivice kako vazduh ne bi mogao ući u posudu. Kada su paprike gotove, ne vadite iz posude i ne skidajte foliju nego ostavite vruće paprike pokrivene 20 minuta. Para koju ste "zarobili" ispod folije odvojiće kožu od mesa paprike i lakše ćete je guliti.

2. Trik sa zdjelom

Ako paprike pečete u rerni, a slučajno nemate folije, odmah nakon pečenja vruće paprike pažljivo pogurajte na jednu "hrpu", prekrijte većom zdjelom i pustite da se ohlade. Dobićete isti efekt parenja kao i kod upotrebe aluminijske folije s istim rezultatom.

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3. Trik sa čačkalicom

Ponekad koži paprika treba jako malo da se odvoji, ali upotrebom oštrih kuhinjskih predmeta poput noža u želji da je što prije skinemo najčešće uništimo meso paprika. U ovoj situaciji najbolje vam pomaže čačkalica koja je dovoljno čvrsta da odradi taj posao, a opet dovoljno tanka i mala. Pažljivo zavucite čačkalicu pod kožu i lagano povlačite prema krajevima paprike te naposljetku prstima odvojite oslobođenu kožu.

4. Trik s ubrusima

Paprike možete peći cijele, na tradicionalnom grilu ili na plinskom šporetu. U guljenju cijelih pečenih paprika pomaže trik Marte Stevart. Vruću papriku nakon pečenja zamotajte u kuhinjski ubrus i ostavite papriku da se ohladi u njemu. Nakon hlađenja samo lagano papirom povucite kožu s paprike. Nemojte koristiti drugi papir poput npr. toaletnog jer on nije dovoljno čvrst, para koja nastaje hlađenjem jako će ga smočiti i onda biste na svojim paprikama ubrzo mogli vidjeti ostatke papira.

5. Trik s papirnom vrećicom

Ako prilikom pečenja u domu nemate ubrusa, poslužiće čvrsta papirnata vrećica, npr. ona od pekarskih proizvoda. Metoda je ista – vruće paprika stavite u vrećicu koju potom dobro zatvorite i ostavite da se paprike ohlade u njoj pa potom lagano vrećicom odvojite kožu od mesa.

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SAVJET PLUS: Kod kupovine paprika birajte one deblje s više mesa. Takve "mesnate" paprike lakše se gule nakon pečenja, piše Zadovoljna.hr.

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Tagovi :

Paprike

Zimnica

pečene paprike

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