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Da li je bolji ajvar od barenih ili pečenih paprika?

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14.09.2026 14:14

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Да ли је бољи ајвар од барених или печених паприка?
Foto: Pexel/Taha Çendek

Sezona pripreme zimnice teško može da prođe bez ajvara, a iako gotovo svaka porodica ima svoj recept, jedna dilema često se ponavlja – da li je bolji ajvar od barenih ili pečenih paprika.

Obje varijante imaju svoje prednosti, ali se razlikuju po ukusu, teksturi, načinu pripreme, ali i vremenu koje je potrebno provesti u kuhinji.

Ajvar od pečenih paprika

Tradicionalni ajvar najčešće se priprema od pečenih crvenih paprika. Paprike se peku dok kožica ne potamni i počne da se odvaja, nakon čega se ostavljaju da se potpare, gule i dobro ocijede, prenose Nezavisne novine.

Upravo pečenje paprikama daje izraženiji i puniji ukus, uz karakterističnu aromu koju mnogi povezuju sa domaćim ajvarom. Nakon mljevenja, paprike se dugo prže uz dodatak ulja, soli i, u zavisnosti od recepta, drugih sastojaka.

Nedostatak ove metode jeste to što priprema zahtijeva dosta vremena. Paprike treba ispeći, oguliti, očistiti i ocijediti prije nego što uopšte počne kuvanje ajvara.

Šta je sa barenim paprikama?

Druga mogućnost je priprema ajvara od barenih paprika. Očišćene paprike kratko se termički obrađuju u vodi, najčešće uz dodatak sirćeta i soli, a zatim se ostavljaju da se dobro ocijede prije mljevenja.

Ovakav način može da pojednostavi pripremu jer nema pojedinačnog pečenja i guljenja velikih količina paprika.

Ipak, razlika se osjeti u ukusu. Barene paprike nemaju onu karakterističnu aromu koju dobijaju tokom pečenja, pa je i ukus gotovog ajvara obično blaži.

Koji je bolji?

Ako je presudan tradicionalni, intenzivan ukus ajvara, prednost imaju pečene paprike. Pečenje izvlači njihovu slatkoću i daje im posebnu aromu, zbog čega se ova varijanta najčešće smatra klasičnim domaćim ajvarom.

Ajvar od barenih paprika, s druge strane, može biti dobar izbor za one kojima je važnija jednostavnija priprema i nešto blaži ukus.

Na kraju, nema jednog odgovora koji će odgovarati svima. Ako želite ajvar bogatijeg i izraženijeg ukusa i ne smeta vam nešto duža priprema, birajte pečene paprike. Ako želite praktičniju varijantu, vrijedi probati i onu sa barenim paprikama.

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Tagovi :

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Ajvar

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