Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Sezona pripreme zimnice teško može da prođe bez ajvara, a iako gotovo svaka porodica ima svoj recept, jedna dilema često se ponavlja – da li je bolji ajvar od barenih ili pečenih paprika.
Obje varijante imaju svoje prednosti, ali se razlikuju po ukusu, teksturi, načinu pripreme, ali i vremenu koje je potrebno provesti u kuhinji.
Tradicionalni ajvar najčešće se priprema od pečenih crvenih paprika. Paprike se peku dok kožica ne potamni i počne da se odvaja, nakon čega se ostavljaju da se potpare, gule i dobro ocijede, prenose Nezavisne novine.
Upravo pečenje paprikama daje izraženiji i puniji ukus, uz karakterističnu aromu koju mnogi povezuju sa domaćim ajvarom. Nakon mljevenja, paprike se dugo prže uz dodatak ulja, soli i, u zavisnosti od recepta, drugih sastojaka.
Nedostatak ove metode jeste to što priprema zahtijeva dosta vremena. Paprike treba ispeći, oguliti, očistiti i ocijediti prije nego što uopšte počne kuvanje ajvara.
Druga mogućnost je priprema ajvara od barenih paprika. Očišćene paprike kratko se termički obrađuju u vodi, najčešće uz dodatak sirćeta i soli, a zatim se ostavljaju da se dobro ocijede prije mljevenja.
Ovakav način može da pojednostavi pripremu jer nema pojedinačnog pečenja i guljenja velikih količina paprika.
Ipak, razlika se osjeti u ukusu. Barene paprike nemaju onu karakterističnu aromu koju dobijaju tokom pečenja, pa je i ukus gotovog ajvara obično blaži.
Ako je presudan tradicionalni, intenzivan ukus ajvara, prednost imaju pečene paprike. Pečenje izvlači njihovu slatkoću i daje im posebnu aromu, zbog čega se ova varijanta najčešće smatra klasičnim domaćim ajvarom.
Ajvar od barenih paprika, s druge strane, može biti dobar izbor za one kojima je važnija jednostavnija priprema i nešto blaži ukus.
Na kraju, nema jednog odgovora koji će odgovarati svima. Ako želite ajvar bogatijeg i izraženijeg ukusa i ne smeta vam nešto duža priprema, birajte pečene paprike. Ako želite praktičniju varijantu, vrijedi probati i onu sa barenim paprikama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
13
16
06
16
05
16
00
15
59
Trenutno na programu