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Najjednostavniji recept za domaći ajvar: Nema ljuštenja paprika

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14.09.2026 08:07

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Најједноставнији рецепт за домаћи ајвар: Нема љуштења паприка
Foto: Youtube/ screenshot

Za pripremu tradicionalnog ajvara mnoge domaćice odvoje po nekoliko dana, što je uz današnji brzi tempo života postalo veoma teško izvodljivo.

Upravo zbog toga se mnogi nažalost odreknu pripreme ovog omiljenog crvenog zlata i u prodavnici kupuju gotov ajvar, koji definitivno ne može ni da priđe pravom domaćem specijalitetu. Srećom, postoji sjajna vijest za sve ljubitelje kisele i slane hrane koji nemaju dane na raspolaganju, ali imaju bar 1 ili 2 sata slobodnog vremena.

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Tajna se krije u receptu za ajvar od barenih paprika kod kojeg nema dima, ne treba vam šporet na drva, a najljepše od svega jeste to što nema ni dosadnog ljuštenja pečenih paprika. Ovaj brzi metod omogućava da svaka domaćica bez velike muke i dugačkog stajanja pored šporeta napravi savršen domaći namaz za zimu.

Sastojci i priprema

Za pripremu ove fantastične zimnice biće vam potrebni sljedeći sastojci:

  • 3 kg crvene paprike
  • 1 veći plavi patlidžan
  • 10 čena bijelog luka
  • morska so
  • 2 dl maslinovog ulja
  • biber

Priprema:

Sam postupak pripreme je izuzetno jednostavan i ne zahtijeva nikakvo prethodno kulinarsko iskustvo. Najprije paprike dobro operite i stavite u veću šerpu, pa ih u potpunosti poparite vrelom vodom. Isti postupak ponovite i sa plavim patlidžanom, a nakon nekoliko minuta pažljivo izvadite povrće iz vrele vode i ostavite ga da se malo ocijedi u cjediljki, pazeći pritom da se ne opečete.

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Kada se povrće malo prohladi i ocijedi, uklonite sjemenke, pa papriku i plavi patlidžan sameljite na mašinici za meso i prebacite u dublju šerpu. Potom u šerpu dodajte 10 čena isjeckanog bijelog luka, morsku so, 2 dl maslinovog ulja i biber po ukusu.

Šerpu sa pripremljenim povrćem i začinima stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni i pustite da se ajvar prži oko 4 sata. Tokom pečenja povremeno izvadite šerpu iz rerne kako biste sve dobro promiješali i probali da li je smjesa dovoljno slana.

Sam proces prženja zavisi od samih paprika, jer su neke sorte vodenije, a neke suvlje, pa je najbolje povremeno provjeravati da li je isparila sva suvišna tečnost.

Kada ajvar dobije željenu gustinu, sipajte ga u vruće tegle koje ste prethodno ugrijali i vratite ih u rernu da se ajvar još malo zapeče. Na svaku teglu stavite celofan i gumicu, pa je čvrsto zatvorite poklopcem i ostavite da se sadržaj postepeno ohladi na sobnoj temperaturi.

(ŽenaBlic)

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Ajvar

Zimnica

Paprike

salata

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