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Odgođen regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas

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14.09.2026 07:40

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Камионџије из БиХ
Foto: ATV

Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana.

Iz Konzorcijuma Logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije.

zastava republika srpska

Republika Srpska

Obilježavanje Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

Ipak, domaći prevoznici najavljuju da bi ponovo mogli izaći na granične prelaze ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Ključni se odnosi se na ukidanje ili prilagođavanje šengenskog pravila 90 od 180 dana.

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protest prevoznika

prevoznici

Granični prelaz

Konzorcijuma Logistika BiH

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