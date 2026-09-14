Odgođen regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas

Autor:ATV redakcija
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Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana.
Iz Konzorcijuma Logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije.
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Ipak, domaći prevoznici najavljuju da bi ponovo mogli izaći na granične prelaze ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Ključni se odnosi se na ukidanje ili prilagođavanje šengenskog pravila 90 od 180 dana.
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