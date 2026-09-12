Minić: Krajnje je vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je krajnje vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike i od pravosudnih institucija zatražio da konačno utvrde sve činjenice i odgovornost za zločin nad Srbima u selu Bravnice kod Jajca.

Minić je podsjetio da 31 godinu porodice 81 srpskog civila ubijenog u Bravnicama, među kojima je bilo i osmoro djece, čekaju odgovore.

"Od pravosudnih institucija zahtijevamo da konačno utvrde sve činjenice i odgovornost za ovaj zločin. Nastavićemo insistirati i istrajati u borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo svake žrtve", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Puna 31 godina navršiće se sutra od ratnog zločina nad srpskim civilima u selu Bravnice kod Jajca kojeg su počinile jedinice Hrvatske vojske koje su ubile više od 80 Srba, od tri do 91 godine.