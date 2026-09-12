Logo

Minić: Krajnje je vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 11:12

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je krajnje vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike i od pravosudnih institucija zatražio da konačno utvrde sve činjenice i odgovornost za zločin nad Srbima u selu Bravnice kod Jajca.

Minić je podsjetio da 31 godinu porodice 81 srpskog civila ubijenog u Bravnicama, među kojima je bilo i osmoro djece, čekaju odgovore.

"Od pravosudnih institucija zahtijevamo da konačno utvrde sve činjenice i odgovornost za ovaj zločin. Nastavićemo insistirati i istrajati u borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo svake žrtve", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Puna 31 godina navršiće se sutra od ratnog zločina nad srpskim civilima u selu Bravnice kod Jajca kojeg su počinile jedinice Hrvatske vojske koje su ubile više od 80 Srba, od tri do 91 godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Bravnice

Zločin u Bravnicama

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ђорђе Радановић

BiH

Radanović: U FBiH godišnje od 60 do 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu

1 h

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Uprkos opstrukcijama riješićemo povrat PDV-a

2 h

1
Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан

BiH

Pogledajte video: Vjetar iz korijena iščupao jablan

13 h

0
Милан Дулановић

BiH

Dulanović napustio BiH: Konaković nastavlja da zaoštrava situaciju

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

11

49

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

11

42

Ako ovako slažete drva za zimu, pravite veliku grešku

11

34

Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadora

11

28

Dodik: Jedino je sigurno da Draško neće biti premijer

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima