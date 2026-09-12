Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

Autor:ATV redakcija
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U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Kamen temeljac položili su ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović i dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić.
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Polaganju kamena temeljca prisustvovali su i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović i predsjednik gradske Skupštine Nikola Vasiljević.
Površina centra iznosiće 2.500 metara kvadratnih, imaće tri sprata i podzemnu garažu.
U okviru centra biće izgrađene savremene učionice, amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina, te smještajni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne saradnje.
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Vrijednost projekta je 6.867.026 KM, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4.867.026 KM, a Medicinski fakultet Foča je izdvojio dva miliona KM iz vlastitih sredstava, prenosi "Srna".
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