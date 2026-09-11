Udruženja iz Zvornika potpisala ugovore sa Autoputevima Srpske

10 korisnika donacija sa područja Zvornika, među kojima su predstavnici udruženja građana, udruženja iz oblasti kulture, kulturno-umjetničkih društava i vjerskih institucija, potpisali su ugovore.

Sredstva su ovo koja će biti od značaja za njihovo dalje funkcionisanje.

"Hvala Autoputevima Republike Srpske na ovim donacijama i podršci koja će mnogo značiti aktivizmu naših udruženja, za promociju i razvoj naše zajednice", rekla je predstavnica Primsion grupe iz Zvornika Ljubica Vasiljević.

"Svaka pomoć nam je značajna, prije svega, jer smo skrenuli pažnju i što ovo preduzeće prepoznaje u nama dobro organizovano udruženje. Nadam se da će i narednih godina biti ista praksa", dodao je predstavnik KUD-a «Sveti Sava» Zvornik Dragan Golić.

Javni poziv proveden je uz saglasnost Vlade Republike Srpske, a sredstva su ove godine dobila sva udruženja koja su aplicirala i ispunjavala uslove javnog poziva.

„Uvažili smo sva udruženja i institucije koje su aplicirale od Trebinja do Novog Grada, što znači da vodimo računa o kompletnoj teritoriji Republike Srpske. Nadam se da će sredstva koja su dobili biti iskorištena na domaćinski način, za dobrobit svih korisnika, udruženja i Republike Srpske. Mi smo u obavezi da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna“, rekao je v.d. direktora JP „Autoputevi RS“ Radovan Višković.

„To su sve udruženja i organizacije koja daju značajan doprinos društvenom životu našeg grada, koji promovišu kulturu, sport i obrazovanje. Grad Zvornik takođe izdvaja značajna sredstva za rad brojnih udruženja, a to ćemo, naravno, raditi i u narednom periodu“, istakao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Na nivou Republike Srpske, sredstva su dodijeljena za ukupno 257 udruženja, za šta je iz dobiti JP „Autoputevi Republike Srpske“ izdvojeno više od milion KM.