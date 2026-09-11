Isplaćeno po 500 KM za svako novorođenče

Gradska uprava Foča isplatila je danas po 500 KM za 81 novorođeno dijete u ovoj godini, koliko ih je do sada prijavljeno na javni poziv, koji ostaje otvoren, pa će do kraja godine biti obuhvaćena sva novorođenčad.

Riječ je o novoj mjeri podrške natalitetu.

Jelena i Boris Miletić ove godine dobili su treće dijete - djevojčicu Milu.

"Svaka čast Gradskoj upravi, uvode stalno neke nove mjere, što je mnogim porodicama od koristi", kaže majka Jelena.

Treće dijete ove godine dobili su i Ana i Dragan Begenišić.

"Podrška grada na današnjem vremenu svima znači, lijep je iznos i sigurno će pomoći u svakodnevnim potrebama oko djece", navodi Ana.

Roditeljima beba rođenih ove godine rješenja je uručio gradonačelnik Foče Milan Vukadinović, a uz ova podijeljena su i rješenja o isplati 200 KM za sufinansiranje škola u prirodi i školskih ekskurzija za 118 đaka i predškolaca iz višečlanih porodica.

Gradska uprava pruža podršku rađanju kroz 12 mjera - od finansiranja vantjelesne oplodnje, izdvajanja za novorođenčad i kupovinu auto-sjedalica, pa do podrške višečalnim porodicama, prvačićima, učenicima, maturantima.

Gradonačelnik Vukadinović je najavio od iduće godine uvođenje nove mjere, a riječ je o stipendiji đacima područnih škola.

"Svaki đak područne škole dobijaće stipendiju vjerovatno od 100 KM, u zavisnosti koliko budemo imali sredstava u budžetu. To iskazuje potrebu grada da čuva porodice u prigradskim mjesnim zajednicama", kaže Vukadinović.

On je dodao da će iduće sedmice biti isplaćeno i po 200 KM za đake čija oba roditelja nisu zaposlena.

"U toku je i javni poziv za sufinansiranje zimnice za porodice sa troje i više djece", naveo je Vukadinović.

On je napomenuo da nijedna nova odluka o podršci natalitetu ne poništava prethodnu, tako da porodice koje ispunjavaju uslove mogu biti obuhvaćene sa više pronatalitetnih mjera.

Budžetom grada Foča u ovoj godini planirano je oko 340.000 KM za ove namjene, prenosi Srna