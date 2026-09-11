Trenutak kada Buš saznaje za teroristički napad: Šta mu je Endi Kard šapnuo?

Prošlo je 25 godina od terorističkog napada u Americi kada su teroristi preuzeli kontrolu na više putničkih aviona i izvršili napad. Jedan od trenutaka koji će obilježiti sjećanje na stravični teroristički napad je i trenutak kada je američki predsjednik Džordž Buš obaviješten.

Šef kabineta Endi Kard u prepunoj učionici osnovne škole Ema E. Buker i pred brojnim medijima prišao je američkom predsjedniku da ga obavijesti o napadu. Dosta godina kasnije svjedočio je o tim trenucima, ali je i priznao šta je tačno rekao Bušu u tom trenutku.

"Ujutru kada sam držao brifing, rekao sam mu da je lijep dan u Americi i da će govoriti o obrazovanju, nakon toga ide razgovor sa medijima na golfu. Bio je preokupiran golfom, mislio sam da će biti lak dan. Kada je završio golf bio je pun samopouzdanja jer je pobijedio. Rekao sam mu nakon toga da ide u školu gdje će razgovarati sa djecom. Na putu do limuzine čuo sam da dvoje ljudi pita jesu li čuli za pad aviona u Njujorku. Kad smo stigli u školu, predsjednik je sigurnim telefonom pozvao savjetnika za nacionalnu bezbjednost Kondolizu Rajs. Nisam čuo taj razgovor jer sam ušao u učionicu", svjedoči Kard.

Napad na Svjetski trgovinski centar u Njujorku Tanjug/AP/Amy Sancetta

Prateći protokol, obišao je učionicu u kojoj treba da sjedi predsjednik Buš sa učenicima i provjeravao da li je sve kako treba.

"Kasnije sam otišao u hol gdje je predsjednik razgovarao sa direktorom škole. U tom trenutku prilazi nam Deb Laur, koja je bila savjetnik za nacionalno bezbjednost na tom putu, i govori kako je manji avion udario u zgradu Svjetskog trgovinskog centra. Predsjednik, direktor i ja smo imali istu reakciju: Kakva tragedija, mora da je pilot imao udar", rekao je Kard.

Nakon toga mu je Deb Laur prišla Kardiju i rekla da ipak nije riječ o malom avionu nego o komercijalnom.

"Ponovo mi je prišla Deb Laur i rekla, o moj Bože, još jedan avion je udario u kultu Svjetskog trgovinskog centra. Tada sam stajao na vratima učionice i pitao se ono što se pitam uvijek: treba li predsjednik znati? Lak test, mora. Odlučio sam šta ću mu reći. Saopštiću mu dvije činjenice i jedan komentar. Nisam htio ništa učiniti što bi dovelo do dijaloga", svjedočio je Kardi.

On poručuje da je bio svjestan da Buš sjedi sa bubicom (mikrofon), ispred djece i pred novinarima.

"Ušao sam, a predsjednik je učestvovao u dijalogu. U jednom trenutku učiteljica je rekla učenicima da izvade knjige, a tada sam prišao predsjedniku koji srećom nije okrenuo glavu od mene. Nagnuo sam se i rekao mu: Drugi avion je udario drugu kulu. Amerika je napadnuta. Tada sam se odmaknuo, pogledao je u mom pravcu, ali nikada me nije pogledao. Vidio sam da klima glavom. Pratio sam reakciju, bio sam zadovoljan što predsjednik nije uradio ništa što bi uplašilo djecu niti što bi demonstriralo strah pred medijima", objašnjava Kardi.

Po završetku razgovora sa učenicima, Džordž Buš je ustao, a onda je dobio pitanje novinara hoće li prokomentarisati dešavanja u Njujorku na šta je kratko odgovorio: "Ne sada".

Nakon toga je uslijedila komunikacija sa bezbjednosnim službama u Americi da Buš ne bi rekao nešto pogrešno na konferenciji za medije. Tražio je razgovor i sa Pentagonom, ali nije mogao da uspostavi komunikaciju zbog čega je bio ljut.

"Tada sam samo čuo, izgleda da je i Pentagon pogođen", rekao je Kard nakon čega su stigli na aerodrom i odletjeli za Vašington.