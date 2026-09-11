Preminula Ema Bonino

Autor:ATV redakcija
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Italijanska aktivistkinja i političarka Ema Bonino preminula je 79. godini, saopštio je njen portparol.
Boninova je hospitalizovana zbog "ozbiljnog stanja" u ponedjeljak, 7. septembra, ali je juče izašla sa odjeljenja za intenzivnu njegu i prevezena je u jednu privatnu kliniku.
Njena politička karijera je, zapravo, počela nakon što je nezakonito izvršila abortus 1974. godine.
Boninova je abortirala u tajnoj klinici u Firenci, a nakon toga je odlučila da se bori da nijedna žena više ne mora u tajnosti da prekida neželjenu trudnoću i doživi poniženje kakvo je ona doživjela.
Ona se godinu dana kasnije predala policiji, čime je svoj privatni "prekršaj" pretvorila u čin prkosa i političku kampanju, piše Rojters.
O njenom hapšenju pisali su brojni mediji, a njena kampanja na kraju je rezultirala legalizovanjem abortusa 1978. godine. Boninova je tada postala i poslanik Radikalne stranke u Parlamentu Italije, prenosi Srna
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