Preminula Ema Bonino

Italijanska aktivistkinja i političarka Ema Bonino preminula je 79. godini, saopštio je njen portparol.

Boninova je hospitalizovana zbog "ozbiljnog stanja" u ponedjeljak, 7. septembra, ali je juče izašla sa odjeljenja za intenzivnu njegu i prevezena je u jednu privatnu kliniku.

Njena politička karijera je, zapravo, počela nakon što je nezakonito izvršila abortus 1974. godine.

Boninova je abortirala u tajnoj klinici u Firenci, a nakon toga je odlučila da se bori da nijedna žena više ne mora u tajnosti da prekida neželjenu trudnoću i doživi poniženje kakvo je ona doživjela.

Ona se godinu dana kasnije predala policiji, čime je svoj privatni "prekršaj" pretvorila u čin prkosa i političku kampanju, piše Rojters.

O njenom hapšenju pisali su brojni mediji, a njena kampanja na kraju je rezultirala legalizovanjem abortusa 1978. godine. Boninova je tada postala i poslanik Radikalne stranke u Parlamentu Italije, prenosi Srna