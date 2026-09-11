Logo

Preminula Ema Bonino

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 11:32

Komentari:

0
Италијанска политичарка Ема Бонино говори након што јој је додијељен почасни докторат Универзитета у Бриселу, током свечаности у центру „Флаже“ у Бриселу, у сриједу, 29. новембра 2017. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo, File

Italijanska aktivistkinja i političarka Ema Bonino preminula je 79. godini, saopštio je njen portparol.

Boninova je hospitalizovana zbog "ozbiljnog stanja" u ponedjeljak, 7. septembra, ali je juče izašla sa odjeljenja za intenzivnu njegu i prevezena je u jednu privatnu kliniku.

Njena politička karijera je, zapravo, počela nakon što je nezakonito izvršila abortus 1974. godine.

Boninova je abortirala u tajnoj klinici u Firenci, a nakon toga je odlučila da se bori da nijedna žena više ne mora u tajnosti da prekida neželjenu trudnoću i doživi poniženje kakvo je ona doživjela.

Ona se godinu dana kasnije predala policiji, čime je svoj privatni "prekršaj" pretvorila u čin prkosa i političku kampanju, piše Rojters.

O njenom hapšenju pisali su brojni mediji, a njena kampanja na kraju je rezultirala legalizovanjem abortusa 1978. godine. Boninova je tada postala i poslanik Radikalne stranke u Parlamentu Italije, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ema Bonino

smrt

Italija

liječenje

hospitalizacija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Код Бугојног од мине страдало 10 оваца

Društvo

Kod Bugojnog od mine stradalo 10 ovaca

3 h

0
Одрон Травник-Кнежево

Društvo

Vozači, oprez! Odron na putu Travnik–Kneževo

4 h

0
Гацко пожар изгорјело село, двије куће и више објеката

Društvo

Vatra zahvatila cijelo selo kod Gacka: Izgorjele dvije kuće i više objekata!

5 h

0
Каракај Електро-Бијељина

Društvo

Elektro-Bijeljina: U nedjelju bez struje 6.000 potrošača

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

14

07

Autoputevi Srpske: Potpisani ugovori o donacijama sa deset korisnika u Zvorniku

14

06

AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

14

02

Požar kod Ostroga, u borbu sa vatrom uključen i helikopter

14

02

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima