Drama u Sloveniji: Mladić oteo oružje policajcu, ranio ga i pobjegao

Autor:ATV redakcija
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Dvadesetjednogodišnjak je danas na auto-putu Gorenjska tokom policijskog ispitivanja oteo oružje policajcu, pucao u njega i pobjegao.
Mladić je, prema navodima policije, prethodno izazvao saobraćajnu nezgodu u Vodicama, na ljubljanskoj obilaznici.
Nakon što je pucao na policajca, sjeo je u policijsko vozilo i pobjegao u pravcu Kranja, a uhvaćen je u Radovljici, prenosi slovenačka televizija.
Povrijeđeni policajac je prevezen u zdravstvenu ustanovu i nije životno ugrožen.
Osumnjičenom dvadesetjednogodišnjem državljaninu Slovenije određen je pritvor.
Prema nezvaničnim informacijama, na području oko radovljičke škole nalazilo se nekoliko policijskih vozila, helikopter je bio u vazduhu, a policajci su usmjeravali prolaznike ka obližnjim ulicama.
Zbog uviđaja na licu mjesta, zatvoren je gorenjski auto-put na izlazu Šmartno u pravcu ka Kranju, prenosi Srna.
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