Filipović: Kada pobijedim otvoriću kancelariju hrvatskog člana Predsjedništva BiH u Mostaru

Autor:ATV redakcija
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Kandidat HDZ-a za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Darijana Filipović kazala je da će, ako pobijedi na Opštim izborima u oktobru, vratiti u Mostar kancelariju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.
Ona je u Dnevniku RTV Herceg-Bosne, odgovarajući na pitanje o konkretnim potezima koje će povući ukoliko bude izabrana za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, najavila ponovno otvaranje kancelarije člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u Mostaru jer, kako kaže, „tu i pripada“.
Takva kancelarija postojala je i ranije u Mostaru, za vrijeme mandata Dragana Čovića, a bila je smještena u predratnom sjedištu HDZ-a.
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