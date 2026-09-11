Filipović: Kada pobijedim otvoriću kancelariju hrvatskog člana Predsjedništva BiH u Mostaru

Kandidat HDZ-a za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Darijana Filipović kazala je da će, ako pobijedi na Opštim izborima u oktobru, vratiti u Mostar kancelariju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Ona je u Dnevniku RTV Herceg-Bosne, odgovarajući na pitanje o konkretnim potezima koje će povući ukoliko bude izabrana za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, najavila ponovno otvaranje kancelarije člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u Mostaru jer, kako kaže, „tu i pripada“.

Takva kancelarija postojala je i ranije u Mostaru, za vrijeme mandata Dragana Čovića, a bila je smještena u predratnom sjedištu HDZ-a.