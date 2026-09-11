Bitno: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o strategiji razvoja sporta u Republici Srpskoj.
Za „Bitno” govore: Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport u Vladi Republike Srpske, Jadranka Ćosić Trkulja, Pokret za žensku košarku “Marina Maljković” i Bojan Božić, predsjednik Saveza za školski sport Republike Srpske.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrej Knežević.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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