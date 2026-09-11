Logo

Bitno: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

11.09.2026 14:12
Битно: Стратегија развоја спорта у Републици Српској
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o strategiji razvoja sporta u Republici Srpskoj.

Za „Bitno” govore: Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport u Vladi Republike Srpske, Jadranka Ćosić Trkulja, Pokret za žensku košarku “Marina Maljković” i Bojan Božić, predsjednik Saveza za školski sport Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Andrej Knežević.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Andrej Knežević

Više iz rubrike

У другом плану: Ален Шеранић

Emisije

U drugom planu: Alen Šeranić

1 d

0
Битно: Школске униформе

Emisije

Bitno: Školske uniforme

1 d

0
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

Emisije

Na globalnom planu: Između istorije, politike i svijeta koji se mijenja

1 d

0
Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

Emisije

Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

17

48

Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

17

39

Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

17

34

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

17

31

"Posao" od kojeg boli glava: Otišla na razgovor, a stigao račun od 4.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima