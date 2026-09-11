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Poznati general pronađen mrtav

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11.09.2026 15:21

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

General-potpukovnik Dorin Jonita, bivši komandant Komande združenih snaga vojske Rumunije, pronađen je mrtav u svojoj kući u mjestu Paulešti, u okrugu Prahova.

Muškarac star 61 godinu pronađen je sa prostrelnom ranom na glavi, a pored njegovog tijela pronađen je pištolj koji je legalno posjedovao, prenosi rumunska "Libertatea".

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Njegova supruga obavijestila je nadležne nakon što je, kako se navodi, tokom noći napustio kuću i prestao da se javlja na telefon. Ekipe Hitne pomoći i policije stigle su na lice mjesta i mogle su samo da konstatuju smrt.

"Tokom noći, oko 1.24 časa, policija je obaviještena od strane žene stare oko 60 godina, koja je prijavila da je njen suprug, za kojeg je poznato da legalno posjeduje oružje, napustio kuću sa pištoljem kod sebe. Policija je odmah preduzela mjere kako bi ga pronašla i locirala, kao i kako bi spriječila bilo kakvu opasnost po njega ili druge osobe", saopštili su predstavnici Policijske uprave okruga Ilfov.

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General Dorin Jonita imao je dvije kuće, jednu u Ilfovu i drugu u mjestu Paulešti, u okrugu Prahova. Prema izvorima portala "Libertatea", njegovo tijelo pronašao je zet, odnosno suprug njegove sestre, a za sada nema sumnje da je u pitanju ubistvo.

General Jonita je bio evidentiran u Nacionalnom registru oružja kao vlasnik pištolja "glok". Istražitelji sada treba da utvrde okolnosti i tačno vrijeme njegove smrti.

"Tokom jutra, Policijska uprava okruga Ilfov obaviještena je da je muškarac star 61 godinu pronađen mrtav od strane rođaka, u objektu koji se nalazi na području jedne opštine u okrugu Prahova. Policijski službenici, pod nadzorom nadležnog tužilaštva, sprovode istragu kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja", navodi se u saopštenju Policijske uprave Ilfov.

Dorin Jonita bio je jedan od poznatijih oficira rumunske vojske. Učestvovao je u međunarodnim misijama i obavljao funkcije u važnim strukturama rumunskih oružanih snaga.

Istraga je u toku, a nadležni treba da utvrde sve okolnosti smrti generala Ionițe, uključujući i to da li je riječ o namjernom ili slučajnom činu, prenosi "B92".

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Rumunija

Samoubistvo

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