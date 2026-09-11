Logo

Rijeka Rajna ponovo bilježi nizak vodostaj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 14:40

Komentari:

0
Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Foto: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Rijeka Rajna, jedan od najvažnijih plovnih puteva u Evropi, ponovo bilježi nizak vodostaj, javlja "Dojče vele".

Nedostatak padavina posljednjih dana doveo je do dodatnog pada vodostaja, koji se prethodno blago oporavio nakon dugog sušnog perioda u avgustu.

Agencija za unutrašnju plovidbu saopštila je danas da će brodovi morati da nastave sa radom uz smanjen teret.

Nizak vodostaj Rajne ozbiljno je pogodio njemačke kompanije za transport i dostavu pošiljki.

U pojedinim slučajevima, teret je raspoređivan na više plovila, što je povećalo operativne troškove, a kako bi prevazišle taj izazov, kompanije su dio pošiljki prevozile drumskim i željezničkim putem.

Iz Agencije navode da je vodostaj na kod mjesta Kaub, nedaleko od Koblenca, danas iznosio oko 21 centimetar, što je pad u odnosu na 34 centimetra u ponedjeljak, 7. septembra, i 50 centimetara prošle sedmice. U avgustu je kod Kauba zabilježen rekordno nizak nivo od 10 centimetara.

Stvarna dubina rijeke je za oko jedan metar veća od vrijednosti koju pokazuje mjerač plovnog nivoa vode.

U narednoj sedmici ne očekuje se značajnije povećanje vodostaja, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rijeka Rajna

vodostaj

nizak vodostaj

rijeka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фридрих Мерц

Svijet

AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

3 h

0
Окренула се на ауто-путу: Шест полицијских патрола јурило жену која је 50 километара возила у супротном смјеру!

Svijet

Okrenula se na auto-putu: Šest policijskih patrola jurilo ženu koja je 50 kilometara vozila u suprotnom smjeru!

4 h

0
Састали се Путин и Моди, ове теме су у фокусу

Svijet

Sastali se Putin i Modi, ove teme su u fokusu

4 h

0
Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Putin uživa povjerenje 73,1 odsto stanovništva

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

17

48

Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

17

39

Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

17

34

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

17

31

"Posao" od kojeg boli glava: Otišla na razgovor, a stigao račun od 4.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima