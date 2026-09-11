Rijeka Rajna ponovo bilježi nizak vodostaj

Nedostatak padavina posljednjih dana doveo je do dodatnog pada vodostaja, koji se prethodno blago oporavio nakon dugog sušnog perioda u avgustu.

Agencija za unutrašnju plovidbu saopštila je danas da će brodovi morati da nastave sa radom uz smanjen teret.

Nizak vodostaj Rajne ozbiljno je pogodio njemačke kompanije za transport i dostavu pošiljki.

U pojedinim slučajevima, teret je raspoređivan na više plovila, što je povećalo operativne troškove, a kako bi prevazišle taj izazov, kompanije su dio pošiljki prevozile drumskim i željezničkim putem.

Iz Agencije navode da je vodostaj na kod mjesta Kaub, nedaleko od Koblenca, danas iznosio oko 21 centimetar, što je pad u odnosu na 34 centimetra u ponedjeljak, 7. septembra, i 50 centimetara prošle sedmice. U avgustu je kod Kauba zabilježen rekordno nizak nivo od 10 centimetara.

Stvarna dubina rijeke je za oko jedan metar veća od vrijednosti koju pokazuje mjerač plovnog nivoa vode.

U narednoj sedmici ne očekuje se značajnije povećanje vodostaja, prenosi Srna.