Rijeka Rajna ponovo bilježi nizak vodostaj

Autor:ATV redakcija
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Rijeka Rajna, jedan od najvažnijih plovnih puteva u Evropi, ponovo bilježi nizak vodostaj, javlja "Dojče vele".
Nedostatak padavina posljednjih dana doveo je do dodatnog pada vodostaja, koji se prethodno blago oporavio nakon dugog sušnog perioda u avgustu.
Agencija za unutrašnju plovidbu saopštila je danas da će brodovi morati da nastave sa radom uz smanjen teret.
Nizak vodostaj Rajne ozbiljno je pogodio njemačke kompanije za transport i dostavu pošiljki.
U pojedinim slučajevima, teret je raspoređivan na više plovila, što je povećalo operativne troškove, a kako bi prevazišle taj izazov, kompanije su dio pošiljki prevozile drumskim i željezničkim putem.
Iz Agencije navode da je vodostaj na kod mjesta Kaub, nedaleko od Koblenca, danas iznosio oko 21 centimetar, što je pad u odnosu na 34 centimetra u ponedjeljak, 7. septembra, i 50 centimetara prošle sedmice. U avgustu je kod Kauba zabilježen rekordno nizak nivo od 10 centimetara.
Stvarna dubina rijeke je za oko jedan metar veća od vrijednosti koju pokazuje mjerač plovnog nivoa vode.
U narednoj sedmici ne očekuje se značajnije povećanje vodostaja, prenosi Srna.
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