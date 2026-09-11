Sastali se Putin i Modi, ove teme su u fokusu

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u Nju Delhiju uoči 18. samita BRIKS-a, prenose RIA Novosti.

Sastanak se održao u kongresno-izložbenom centru "Bharat Mandapan".

Očekuje se da će se lideri prvenstveno fokusirati na trgovinsku i ekonomsku saradnju. Šefovi država će takođe razgovarati o međunarodnoj agendi, uključujući situaciju u Ukrajini.

Lideri Rusije i Indije posljednji put su se vidjeli prije manje od dvije nedjelje, 31. avgusta, kada su razgovarali na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Biškeku.

U Kremlju su isticali da Rusija visoko cijeni odnose od povjerenja koji su se razvili između Putina i Modija.

Kako je naglasio pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov, lideri vole da razgovaraju u neformalnoj atmosferi – otvoreno razmijenjuju mišljenja o aktuelnim pitanjima.