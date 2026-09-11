Autoputevi Srpske: Potpisani ugovori o donacijama sa deset korisnika u Zvorniku

Vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković potpisao je danas u Zvorniku sa deset korisnika ugovore o dodjeli donacija koje ovo preduzeće izdvaja iz ostvarene dobiti u prethodnoj godini.

"Na javni poziv prijavilo se oko 257 udruženja, od Trebinja do Novog Grada, i svi su dobili određena sredstva", rekao je Višković novinarima i izrazio nadu da će dobijena sredstva biti iskorištena na domaćinski način.

Višković je pojasnio da, u skladu sa zakonskim i aktima Vlade Republike Srpske, "Autoputevi Republike Srpske" imaju pravo na dodjelu donacija u visini od pet odsto od ostvarene dobiti u prethodnoj godini.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović istakao je da će donacija pomoći zvorničkim udruženjima, koja daju značajan doprinos društvenom životu ovog grada, podsjećajući da i Gradska uprava izdvaja znatna sredstva za rad velikog broja udruženja, što će biti nastavljeno.

Među potpisnicima ugovora su predstavnici udruženja građana, udruženja iz oblasti kulture, kulturno-umjetničkih društava, vjerskih ustanova, te Regionalne organizacije dijabetičara regije Birač.

Predstavnik "Primsion grupe" iz Zvornika Ljubica Vasiljević zahvalila je preduzeću "Autoputevi Republike Srpske" za podršku koja će mnogo značiti aktivizmu zvorničkih udruženja, kao i za promociju i razvoj lokalne zajednice.

Direktor Kulturno-umjetničkog društva "Sveti Sava" Dragan Golić istakao je da je ova pomoć značajna, prije svega, za još bolju promociju i organizaciju Društva.