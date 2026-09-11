Sutra promjena vremena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se, nakon pretežno oblačnog jutra, očekuje sunčano vrijeme u svim krajevima.

Ujutru će ponegdje biti slabe kiše, na jugu vedro, a lokalno uz rijeke i po kotlinama biće magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, na jugu slaba do umjerena, uveče i jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 11, Mrakovica 13, Čemerno 15, Bihać i Gradačac 16, Novi Grad, Prijedor i Tuzla 17, Banjaluka, Bijeljina, Gacko, Doboj, Srbac i Sanski Most 18, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Foča, Han Pijesak i Sarajevo 19, Srebrenica, Šipovo, Jajce i Zenica 20, Ribnik, Sokolac i Livno 21, Drinić i Bugojno 22, Višegrad 23, Zvornik 24, Rudo i Mostar 25, Bileća 26, Trebinje 29 i Neum 30 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna