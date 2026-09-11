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Obustavljen saobraćaj zbog udesa, policija na terenu

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11.09.2026 15:33

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, u mjestu Zaganovići, u prekidu je odvijanje saobraćaja zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Policijski uviđaj je u toku.

Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovoj nezgodi.

Takođe nema ni detaljnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do udesa.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Rogatica

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