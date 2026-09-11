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Tužilaštvo predložilo pritvor za Dalibora Bartulu

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11.09.2026 10:12

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Тужилаштво предложило притвор за Далибора Бартулу
Foto: ATV

Republičko javno tužilaštvo predložilo je pritvor za Dalibora Bartulu, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta.

Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala uputilo je sudiji za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 02.08.2026. godine u mjestu Istočno Novo Sarajevo, počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu K.P.", navode iz Tužilaštva.

Далибор Бартула

Hronika

Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

Kako navode, republički javni tužilac mjeru pritvora zatražio je zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom da se osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog djela dao u bjekstvo i više od mjesec dana uspješno se skrivao od organa gonjenja, zatim zbog osnovane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na saizvršioce ili saučesnike koji još uvijek nisu identifikovani, zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao dovršiti pokušano krivično djelo, zbog okolnosti izvršenja krivičnog djela, kao i zbog činjenice da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Ротација полиција Бањалука

Hronika

Potvrđeno za ATV: Predao se Dalibor Bartula!

Podsjećamo, Dalibor Bartula, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta, sproveden je juče u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci.

Kako je ranije navedeno iz MUP-a Srpske, uz navođenje inicijala, sumnja se kako je Bartula po uputstvima i planu prvoosumnjičenog Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Pandurevića, nakon čega je sa Ždralom pobjegao u pravcu Federacije BiH sa ciljem daljeg skrivanja i onemogućavanja pronalaska od strana organa gonjenja.

ATV nezvanično saznaje da policija sumnjiči Bartulu da je bio za volanom automobila iz kojeg je Ždrale pucao na Kostu Pandurevića.

Podsjećamo, Kosta Pandurević 2. avgusta ove godine pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Kako saznaje ATV u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu ”audi A6”, u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dijete.

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Dalibor Bartula

Kosta Pandurević

Republičko javno tužilaštvo

Pritvor

Đorđe Ždrale

Istočno Novo Sarajevo

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