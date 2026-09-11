Nezapamćen skandal u Ligi šampiona: Trener dobio flašu u glavu i odmah podnio ostavku

Na početku nove sezone u Ligi šampiona fudbaleri Fenerbahčea osvojili su bod protiv Rome (1:1), ali remi na svom terenu nije jedina krupna vijest iz redova velikana turskog fudbala. Odmah nakon meča trener Ismail Kartal saopštio je da podnosi ostavku i da više neće voditi ekipu!

Razlog za to su kritike navijača koje više nije želio da sluša, ali i flašica sa vodom kojom je pogođen dok je obavljao svoj posao. Navijaču je zabranjeno da dolazi na stadion u narednom periodu, ali to nije moglo da utiče na odluku Kartala, koji je prije samo nekoliko nedjelja zvao Dušana Tadića da završi igračku karijeru i postane mu pomoćnik u Istanbulu.

Sudbina ih je odvela u različitim pravcima – Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, a Kartal ostaje bez posla jer ne želi da radi na klupi tima čiji ga navijači ne cijene. Istina, razlog za nezadovoljstvo nije remi protiv Rome u Ligi šampiona, već dva kiksa na domaćoj sceni – od kojih je daleko bolniji onaj koji im je u prethodnoj rundi servirao Dušan Vlahović, novi napadač Bešiktaša.

„Želim da čestitam igračima i da objavim da više nisam trener ekipe. Ostavku podnosim dok još ima vremena kako bih pomogao voljenom Fenerbahčeu, igračima i budućim trenerima. Poručujem da se više nikada neću vratiti“, rekao je Kartal odmah poslije meča, a to je ostavilo u šoku i njegove igrače koji su tokom televizijskih intervjua saznali da više nemaju trenera.

Sada ostaje samo da se vidi kakvog je karaktera Ismail Kartal. Vruće glave je donio odluku o odlasku, ali ona nije naišla na odobravanje prvog čovjeka kluba Aziza Jildirima. Po njegovim riječima, Kartalu neće biti dozvoljeno da se povuče sa mjesta trenera jednog od najvećih turskih klubova.

„Ismail Kartal je tek na početku svog posla. Treba stati uz njega. Ovako se ne radi, da se čovjek gađa flašom u glavu! Sramota! Može on da kaže da neće ostati, ali ja sam mu šef i rekao sam mu da će da ostane. On će biti trener sve dok ja ne odem. Mi smo porodica, moramo da stanemo uz njega. Niko od nas nije znao da je ovako stresno. Pa svi smo pod stresom. Ismail je tužan zbog svega što se desilo, to je razlog“, rekao je predsjednik kluba.

Jildirim je siguran u svoju odluku i smatra da Fenerbahče mora da zadrži Kartala na klupi, nakon što je on poslije gotovo dvije decenije uveo ekipu u društvo najboljih evropskih timova. Kvalifikacioni dvomeč protiv Liona bio je spektakularan i upravo tamo je trener stekao kredit koji kod predsjednika kluba ne može da potroši.

„U Fenerbahčeu je ovo postala navika. Niko ne štiti vrijednosti kluba. Dovođeno se u pitanje da li Fenerbahče može da se plasira u Ligu šampiona, uz priče kako je tim slab i slično. Svi odlučuju umjesto predsjednika i trenera. Kako to? Svi morate da budete mirni. Sačekajte. Bićemo šampioni u maju. Poslije 18 godina smo uspjeli, ja kao predsjednik i on kao trener, da uvedemo Fenerbahče u Ligu šampiona. Umjesto da nas hvalite, vi nas kritikujete. To je sramota“, rekao je Jildirim i dodao:

„Ovo je utakmica Lige šampiona, završena je 1:1. Igrali smo dobro, imali smo prilike. Na terenu se vodila taktička borba i bilo bi sramota ignorisati to. Molim vas, šaljite javnosti pravu poruku, a ne ovako. Pričao sam sa Kartalom o incidentu, kada je pogođen flašom u glavu. Kaže mi da pije lijekove. I ja pijem 30 različitih lijekova. On je naše dijete! Da li ste ikada čuli, vidjeli ili doživjeli da sam ja, Aziz Jildirim, tokom svojih 20 godina na mjestu predsjednika prije završetka sezone raskinuo saradnju sa trenerom kojeg sam ja doveo? Dvojicu jesam, ali za to postoje razlozi. Nastavljamo dalje“.

(Mondo)