Klub zbog Dušana Vlahovića izdao najbrutalnije saopštenje ikada: "Plaćeni ubica"

Dušan Vlahović je suspendovan na jednu utakmicu, moraće da plati i 100.000 turskih lira, a sve to zbog ponašanja na derbi utakmici između Bešiktaša i Fenerbahčea, koju su crno-bijeli dobili rezultatom 2:1.

Ipak, osim golova (jedan je postigao upravo Vlahović), vidjeli smo mnogo sukoba na terenu. Naš napadač se sukobio sa Milanom Škrinijarom iz Fenera, a u jednom momentu se moglo vidjeti da je imao jednu gestikulaciju rukom, koju je upravo novinar Tahir Kum lansirao u orbitu.

Fudbal Suspendovan Dušan Vlahović

On je pokrenuo lavinu na internetu i pozivao Fudbalski savez Turske da Dušan Vlahović dobije najmanje dvije utakmice suspenzije, ali i mnogo više.

Uslijedilo je obavještenje Bešiktaša:

– Takozvani novinar, a zapravo plaćeni ubica po imenu Tahir Kum, počinio je krivično djelo tako što je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio da je naš fudbaler Dušan Vlahović kažnjen jednom utakmicom suspenzije od strane Profesionalne fudbalske disciplinske komisije, i to jedan sat i 40 minuta prije nego što je obavještenje stiglo zvaničnim kanalima. Ovaj pojedinac, koji izvršava šta god požele oni koji vuku njegove konce, otvoreno je targetirao našeg fudbalera Dušana Vlahovića kako bi bio kažnjen, kako na medijskoj kući u kojoj radi, tako i na svom nalogu na društvenim mrežama.

Naš prvi fudbalski tim posluje pod okriljem našeg akcionarskog društva čijim se akcijama trguje na berzi. Neprijatelj Bešiktaša, Tahir Kum, svojom objavom objavljenom sa namjerom da naškodi našem klubu, doveo je i naše investitore koji posjeduju akcije kompanije „Bešiktaš Fudbal Ink.“ u rizik od finansijskog gubitka. Nadamo se da su organizacije koje ovom Tahiru Kumu, koji sa intelektom na nivou jednog zrna pijeska ne bi mogao ni prašinu da skine sa stijene kao što je Bešiktaš, omogućavaju da dijeli svoje prljave ideje sa javnošću, sada shvatile da je ova osoba počinila krivično djelo.

U cilju zaštite prava našeg kluba, našeg fudbalera Dušana Vlahovića i naših investitora, pokrenute su pravne inicijative kako bi ova sramota za novinarstvo, Tahir Kum, odgovarao pred sudom – navodi se u saopštenju Bešiktaša, a prenosi Telegraf.