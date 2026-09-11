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Karlos Alkaraz ostao bez 11.000.000 dolara

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11.09.2026 09:25

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Карлос Алкараз из Шпаније враћа лопту у четвртом сету од Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Vratio se na teren Karlos Alkaraz i nastupio na US Openu, na kojem je ispao u četvrtfinalu od domaćeg tenisera - Bena Šeltona. Španac i Amerikanac su odigrali istorijski meč, koji je trajao do 3 časa i 33 minuta iza ponoći, a na kraju je Šelton izašao kao pobjednik.

Biće potrebno vrijeme Alkarazu da se vrati u onaj prepoznatljivi ritam u kojem je bio prije odlaska na pauzu. Podsjetimo, Karlitos nije igrao još od aprila i turnira u Barseloni, a pojedini su izračunali njegov veliki finansijski gubitak.

Prethodne sezone je Alkaraz osvojio Rolan Garos, igrao finale Vimbldona, bio je najbolji na Mastersima u Rimu i Sinsinatiju, a tu su i sponzori, od kojih nije zaradio onoliko novca koliko je bilo predviđeno da je nastupao.

Došlo se do cifre od 11.000.000 dolara, što jeste velika suma koja je pozamašna i za Alkaraza, ali zasigurno će Španac već za neko vrijeme vratiti taj novac na svoj bankovni račun. Ono što više brine Španca što je sada na trećem mjestu i u ovom periodu izgubio je više od sedam hiljada bodova.

(telegraf)

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Karlos Alkaraz

US Open

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