Karlos Alkaraz ostao bez 11.000.000 dolara

Vratio se na teren Karlos Alkaraz i nastupio na US Openu, na kojem je ispao u četvrtfinalu od domaćeg tenisera - Bena Šeltona. Španac i Amerikanac su odigrali istorijski meč, koji je trajao do 3 časa i 33 minuta iza ponoći, a na kraju je Šelton izašao kao pobjednik.

Biće potrebno vrijeme Alkarazu da se vrati u onaj prepoznatljivi ritam u kojem je bio prije odlaska na pauzu. Podsjetimo, Karlitos nije igrao još od aprila i turnira u Barseloni, a pojedini su izračunali njegov veliki finansijski gubitak.

Prethodne sezone je Alkaraz osvojio Rolan Garos, igrao finale Vimbldona, bio je najbolji na Mastersima u Rimu i Sinsinatiju, a tu su i sponzori, od kojih nije zaradio onoliko novca koliko je bilo predviđeno da je nastupao.

Došlo se do cifre od 11.000.000 dolara, što jeste velika suma koja je pozamašna i za Alkaraza, ali zasigurno će Španac već za neko vrijeme vratiti taj novac na svoj bankovni račun. Ono što više brine Španca što je sada na trećem mjestu i u ovom periodu izgubio je više od sedam hiljada bodova.

(telegraf)