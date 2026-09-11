Ovo niko nikada nije uradio: Arina Sabalenka prestigla Đokovića i ispisala istoriju tenisa

Arina Sabalenka je ostala bez prvog mjesta, ali je odlučna u tome da odbrani trofej na US Openu i tako osvoji prvi Grend slem ove godine. U polufinalu turnira u Njujorku, Bjeloruskinja je bila bolja od Džesike Pegule sa 2:0, po setovima 7:5, 6:2.

Iako smo navikli da na VTA turu vidimo ponekad i veliki broj brejkova, teniserke su bile izvrsne i na nivou u prvom setu, pa tako do rezultata 6:5 nismo vidjeli brejk, a obje igračice imale su po jednu brejk loptu. Ipak, Arina je pokazala zašto je u samom vrhu, napravila brejk na 6:5 i slomila rivalku.

Uspjela je Arina Sabalenka da u drugom setu u potpunosti diktira ritam duela, napravila je dva brejka, nije dozvolila protivnici da joj oduzme servis i veoma lako je izašla na kraj sa sjajnom Amerikankom.

Arina Sabalenka je ispisala istoriju tenisa, pošto je postala prva teniserka (računa se i ATP i VTA tur) koja je stigla do osmog uzastopnog finala na Grend slemovima, kada je u pitanju tvrda podloga. Od 2023. godine nismo gledali finale Grend slema na Australijan ili US Openu, a da Bjeloruskinja nije bila akter. Osvojila je četiri trofeja, a protiv Elene Ribakine u finalu imaće šansu za peti.

Na taj način prestigla je Sabalenka i Novaka Đokovića, koji je u razdoblju od 2010. godine do 2013. godine imao sedam uzastopnih finala.

(Telegraf)