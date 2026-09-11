Nestanak 50 penzija i bijeg poštara: Javio se brat, želi da nadoknadi štetu

Slučaj 31-godišnjeg poštara Stipe Jukića iz Višića kod Čapljine dobio je novi nastavak. Dok se još utvrđuje koliko penzija nije uručeno i o kojem se ukupnom iznosu radi, Raport objavljuje da se Hrvatskoj pošti Mostar navodno javio Jukićev brat i ponudio da nadoknadi sporni novac.

Prema informacijama tog portala, brat 31-godišnjaka živi u dijaspori te je kontaktirao Poštu s namjerom da pomogne u rješavanju situacije i plati iznos koji nedostaje.

Ova informacija zasad nije službeno potvrđena iz Hrvatske pošte Mostar, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona niti nadležnog tužiteljstva.

Još se utvrđuje koliko novca nedostaje

Raport navodi da se još uvijek utvrđuje tačan iznos novca vezanog uz mirovine koje nisu stigle do korisnika, ali prema njihovim informacijama riječ je o iznosu većem od 20.000 KM.

Ranije su se u javnosti pojavile neslužbene informacije da između 50 i 60 umirovljenika na području Čapljine nije dobilo svoje mirovine.

Ni broj neuručenih mirovina ni ukupan iznos novca još nisu službeno potvrđeni.

Iz Hrvatske pošte Mostar ranije su poručili da provode interne provjere radi utvrđivanja svih okolnosti te da će svi umirovljenici uredno dobiti svoje mirovine.

Pošta ranije nije podnijela prijavu zbog novca

MUP HNK ranije je potvrdio da je za 31-godišnjakom raspisana operativna potraga nakon što je njegov nestanak prijavila majka.

Istovremeno je iz policije potvrđeno da Hrvatska pošta Mostar u tom trenutku nije podnijela prijavu koja bi se odnosila na nestanak ili eventualno prisvajanje novca namijenjenog za penzije.

Zbog toga se zasad ne može kao utvrđena činjenica tvrditi da je Jukić ukrao ili prisvojio novac.

Prema Raportu, MUP HNK i tužilaštvo nisu željeli komentarisati najnoviju informaciju o njegovu bratu i ponudi da se nadoknadi novac.

Potvrđeno je da je napustio Bosnu i Hercegovinu

Jukićev nestanak prijavljen je policiji u poned‌jeljak, 7. rujna. Majka je navela da se njezin sin 5. septembra s prijateljima uputio prema Mostaru, a posljednji put s njim je komunicirala 6. septembra oko 20:50 sati putem Vocapa.

Naknadno je potvrđeno da je 31-godišnjak napustio Bosnu i Hercegovinu.

Prema nezvaničnim informacijama Hercegovina.info, prije odlaska boravio je u Mostaru, zatim otišao u Sarajevo i avionom nastavio prema Turskoj. Na njegovoj avionskoj karti kao krajnje odredište navodno je bio Bangkok.

Informacija da je zaista stigao na Tajland još nije službeno potvrđena.

Ranije su se pojavili i navodi da se javio porodici iz Bangkoka, ali ni tu informaciju policija nije službeno potvrdila.

Slučaj još nije razjašnjen

Hrvatska pošta Mostar poručila je da poduzima aktivnosti radi zaštite korisnika i nastavka redovitog pružanja poštanskih usluga.

„Hrvatska pošta Mostar upoznata je s navedenim slučajem te su u tijeku interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti“, naveli su ranije iz ovog poduzeća.

Najnovija tvrdnja da se Jukićev brat ponudio da nadoknadi sporni iznos dodatno otvara pitanje što se tačno dogodilo s penzijama koje nisu stigle korisnicima.