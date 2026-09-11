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Pažnja za volanom! Na više puteva klizišta, stižu i nove obustave

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11.09.2026 07:39

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Пажња за воланом! На више путева клизишта, стижу и нове обуставе
Foto: Envato/mibuch

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros vlažni u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, a zbog magle ili niske oblačnosti vidljivost je smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima.

Na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog nastavka izgradnje pod-dionice auto-puta Nemila-Vraduk zatvorena je pod-dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srpske.

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Auto-moto savez Republike Srpske

saopštenje

Vozači

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odroni

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